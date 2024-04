NIKOLA ROKVIĆ VIŠE NE PEŠAČI SAM DO GRČKE! Osmog dana puta pridružile su mu se ove dve plavuše! Stigla podrška!

Pevač Nikola Rokvić pre osam dana pošao je pešaka na put do Grčke iz humanog razloga. On je sebi postavio cilj da za 30 dana stigne do Egine, što je 1.060 kilometara od Beograda, gde će se pomoliti pred ikonom Svetog Nektarija Eginskog.

Pre nekoliko dana pevač se na putu susreo sa svojom porodicom, suprugom Bojanom Barović i njihovo troje dece, koji će ga sačekati u Grčkoj. Sada je doživeo novo iznenađenje. Naime, njemu su se na ovom putu osmog dana pridružile majka Slavica Rokvić i tetka Suzana Milosavljević.

On je video objavio na Instagramu, gde se inače i oglašava od kada je pošao na ovaj humani put.

- Evo imam i podršku, tu su mi majka i tetka. Majke, kako ide? - rekao je Nikola, a dve zanosne plavuše su sa osmehom odgovorile.

- Super, idemo do Grčke - rekle su one.

Pre nego što je otkrio ko mu se pridružio u pešačenju, Nikola je obavestio pratioce da je do sada skupljeno šest miliona dinara. On, inače, ovim gestom, želi da animira ljude da doniraju novac koji će biti usmeren za pomoć deci koja se leče na onkologiji. potrebno je 150.000 evra za jedan aparat i oko 50.000 evra za renoviranje dečje onkologije.

