"DEČKO IMA DIJAGNOZU, NEĆE VIŠE MOĆI DA SE VRATI U ZG" Saša Popović za Kurir TV progovorio o velikom skandalu koji TRESE ESTRADU

Dušan Vukadinović iz Podgorice, kandidat u takmičenju "Zvezde Granda", nakon debakla i ispadanja u trećem krugu optužio je mentorku Snežanu Đurišić za strašan čin.

Naime, prema rečima njegove majke, Snežana je za Dušanov dalji prolaz u naredni krug takmičenja tražila novac. To je Dušan i potvrdio govoreći da je "živa istina". Takođe je napomenuo da je saznao to tek nakon ispadanja i da bi napravio neviđeni skandal da je to saznao ranije.

Vukadinović tvrdi da mu mentorka nije pružila podršku tokom baraža i da ona jedina nije ostala, dok su njene kolege bodrile svoje kandidate, ali je izrazio sumnju da je i Saša Popović u sve umešan, jer je, prema njegovim rečima, bio odličan u baražu, dok je devojka, s kojom je ostao na kraju, falširala.

Saša Popović je povodom ovog skandala gostovao u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji kako bi razjasnio šta se to tačno desilo.

- Mrlja neće ostati u Zvezdama Granda, jer to apsolutno nije istina. Da nije smešno bilo bi tužno. Snežana Đurišić je punih 10 godina u žiriju za ZG. Da je neko zato što je ispao optuži da je tražila pare za to da dečko prođe je takva besmislica. Snežana me je odma posle prvog teksta pozvala, ona je trenutno u Italiji i dolazi u subotu. Verovatno će i ona doći kao gost tokom sledeće nedelje, ali ona je u takvom šoku i neverici. Pitala me je da li je moguće da postoje takvi ljudi koji izmišljaju takve stvari. Ovo je prvi put za 20 godina da je neko rekao da je neki član žirija tražio pare da bi prošao dalje - rekao je Popović.

Sve je započelo na audiciji u Podgorici.

- Taj dečko je bio na audiciji u Podgorici i ja sam ga pustio u samo takmičenje jer sam smatrao da je okej. Iako sam baš sad pogledao taj snimak sa audicije iz Podgorice gd eje on stalno dok je pevao zapinjao sa grlom. Pitao sam ga tada šta ti je Dušane sa glasom. On mi je rekao da je nešto bio bolestan pre 3 dana i ja sam mu rekao da je dobar i da ide u takmičenje. Došao je prvi krug i dobio je 5 glasova, izabrao je Cecu. Ceca je odustala od njega i rekla da je dala podršku ali da će ga neko drugi bolje spremiti. Izabrao je Snežanu koja je sa zadovoljstvom prihvatila Dušana - istakao je.

Prvi skandal tokom probe.

- Dušan je izjavio da smo na probama mi njemu ugasili mikrofon i kao da smo pustili neki autotjun kroz taj mikrofon da on ne može da peva. Probu radi celo tehničko rukovodstvo Granda, tu je 50 ljudi koji su prisustvovali. Ja nisam bio na toj probi, ali u potpunosti sam proverio taj slučaj. Sve smo pitali i svi su rekli isto. Njemu je mikrofon bio otvoren kao i kandidatkinji koja se takmičila sa njim. Međutim, on nije mogao da peva. Snežana mu je tada rekla koliko sam čuo " alo, Dušane saberi se i pevaj onako kako smo probali". On je tu izvoljevao da ne može da peva. Snežana je nakon toga pozvala njegovu majku i rekla da se Dušan uozbilji, majka je rekla da ga grdimo i da će on nas sve poslušati. Dušan jeste dobar pevač i jeste potencijal, ali ne znam šta se tada desilo - naveo je.

Popović je potom otkrio i šta se desilo u 3. krugu.

- On je u tom krugu kada je pevao, dobio tri glasa i otišao je u baraž. Iz baraža je ispao. Da bi sada ispalo da je Snežana Đurišić tražila pare. Prvo je rekao Dušan ovako, nije tražila pare od mene nego od moje majke. Onda je majka rekla da nije direktno tražila pare od mene, nego indirektno. Da bi on posle toga rekao, ne, Snežana Đurišić mi je rekla da ako ne platim neću proći. Da bi na kraju on poslao poruku kada je ispao Snežani Đurišić - rekao je Popović i potom pročitao Dušanovu poruku:

"Ostaje žal. Ispao vam je jedan od najboljih takmičara kojeg ćete ikada imati. Imali smo još mnogo toga da pokažemo. Ali ovo nije kraj, ovaj dar i to što nosim u sebi mi niko ne može oduzeti, ni Marija ni Mili, ni bilo ko, jer sam ja genije za njih. To i vi znate, to zna i Saša."

- Pa otkud ja mogu da znam. On priča kako ja znam da je on genije veći od Marije i Milija. Pazite, ovo je već neka dijagnoza - rekao je Popović.

On se osvrnuo i na to zašto ne bi moglo da dođe do toga što je Dušan ispričao.

- Kada dođe baraž ni jedan član žirija ne može da dođe kod mene i traži da pustim nekog kandidata. Odluka je isključivo na meni. On je ispričao kako je jedino Snežana Đurišić napustila baraž. Mi smo tu emisiju i krenuli sat ranije jer je u 9 sati imala nešto. Pustio sam je da ide, ali nije samo ona. Nije tu bio ni Bosanac i Viki je htela da ide ali je mene čekala. Čak ni Mili nikada ne prisustvuje baražu - rekao je Popović i dodao:

- Takođe nakon baraža, Snežana me je zvala da pita kako je prošao njen kandidat i ja sam joj rekao da je ispao. Na to me je pitala koliko mesta za vraćanje imamo kada se završi 4. krug. Ja sam joj rekao da imamo 4 mesta i ona je rekla da ako postoji neka mogućnost da ga vratim jer je talenat, ali je lenj. Zalagala se stvarno za njega. Rekao sam joj da je ovo druga emisija trećeg kruga i kada prođemo 5. završnu pogledaćemo ko je sve ispao i 4 najboljih ćemo vratiti.

- Ovo je kleveta bez pokrića. Ja da sam na Snežaninom mestu tužio bi ih i dobio bih na sudu 1 kroz 1. Pod pretpostavkom da je ona to rekla i da je majka platila. Kako bi Snežana došla kod mene i tražila da mali prođe kada ne sme niko od članova žirija da traži to od mene. Sad bi hejteri rekli da je Snežana došla i rekla mi "ej, gledaj uzela sam pare, ajde da podelimo" - našalio se Popović.

- Kao što sam rekao ja utičem na to ko će ispasti. Ali nekada se desi da i ja posle emisije sednem i zapitam se, kada pogledam emisiju, da li je to bila ispravna odluka. Zato ja uvek ostavim mesta za povratak takvih kandidata. Što se tiče ovog dečka stvarno je postojala šansa da se vrati, pogotovo nakon što me je Snežana zamolila nakon emisije. Međutim, nakon što je ovo majka izjavila ne postoji mogućnost da se vrati u takmičenje. Ovo je cirkus - naveo je Popović.

Voditeljku Milicu Marković interesovalo je da li postoji mogućnost da se oprosti ovom kandidatu.

- Ovaj dečko ima dijagnozu, nije normalno. To nema šanse da se desi - rekao je Popović.

