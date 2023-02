"REKLA MI JE DA ĆU ISPASTI AKO NE PLATIM" Zvezda Granda ne prestaje sa ŠOK OPTUŽBAMA, ovo su detalji saradnje sa Snežanom Đurišić!

Majka kandidata u "Zvezdama Granda", Dušana Vukadinovića tvrdi da je pevačica Snežana Đurišić, koja je član žirija, tražila od njih novac kako bi on prošao u dalji krug takmičenja.

foto: Printscreen YT

Naime, Dušan se ovim povodom oglasio i ispričao svoju stranu priče. Međutim, ni on, kao ni njegova majka nemaju dokaze o ovim tvrdnjama da je Snežana zahtevala od njih novac. Takođe, u porukama koje je dostavio našoj redakciji, vidi se da pevačica nije pročitala nijednu, dok joj zadnja prepiska nije ni stigla.

- Sve je živa istina. Mi smo skromna familija. Nepravedno sam ispao. Snežana nije tražila od mene novac već od moje majke. Ne znam tačnu cifru - kaže Vukadinović, pa otkrio da je problem nastao tokom probe.

foto: Printscreen YT

- Imali smo probu gde je trebalo da izaberemo pesme koje ćemo sutradan da izvedemo. Tu sam bio sa još trojicom momaka. Izabrao sam pesme koje sam otpevao tu noć bez greške, kako ja znam i umem. Snežana mi je rekla da odlično pevam. Poslao sam matricu dečku iz Granda. Izašao sam da odradim probu, kreće matrica, počinjem da pevam. Međutim, kako sam počeo da pevam, vidim da nešto nije u redu, kao da me neko sabotira. Čujem sebe, ali kao da to nisam ja. Stao sam i pogledao u Snežanu, a ona je podigla ruke i rekla: “Šta je ovo, šta radiš?”. Ja sam joj rekao da ne čujem sebe i kao da nije moj glas, da izgleda kao da je autotjun upaljen. Prekidam tu probu i kažem da neću da pevam - istakao je on.

Kako Vukadinović dodaje, tada njegova mentorka počinje da viče na njega.

- Kreće da se viče na mene i da me pita šta je sa mnom. Počinjem da pevam na suvo i tu je sve dobro, ali preko mikrofona to nije to. Takva nameštaljka da to nije viđeno. Ali dobro, ja sam prvi put u ovom takmičenju i nisam znao - priča on.

foto: Printscreen/Premijera

Vukadinović naglašava da ga je Snežana prvobitno hvalila, a da joj drugog dana nije valjao.

- Bio sam vidno razočaran, ali sam se nadao da će me popraviti kada bude snimanje emisije. Sve najbolje mislim i nadam se da nije nameštaljka. Mi smo se spremili za slikanje pred nastup. Idemo da obavim to i dolazi dečko i kaže mi gde mi je majka, traži je Snežana Đurišić. Ja u čudu zašto mi traži majku. Odlazim u hodnik do bekstejdža i vidim majku i Snežanu koja čuči. Snežana se dere na moju majku i ja je pitam “Šta je ovo”, a Snežana se okreće ka meni i kaže kako treba da izađem i da mi mesto nije tu.

Vukadinović je poslušao svoju mentorku i sačekao majku ispred.

- Posle toga mi dolazi majka koju pitam šta je bilo, međutim ona da bi mene smirila kaže kako ništa nije i kako će mi pričati posle nastupa. Ja vidim po licu da joj je Snežana nešto rekla. Tada da mi je rekla da joj je ova tražila pare, ja ne bih nastupao i prekinuo bih snimanje. To bi bio skandal- besno ističe Dušan i nastavlja:

foto: Printscreen YT

- Počinje snimanje, dolazi nastup i ja na njemu isto ne čujem sebe. Devojka pored mene rastura, mikrofon joj pojačan lepo, a ja se uopšte ne čujem. Ona dobija šest glasova, a ja tri koja su mi dali Viki, Bosanac i Đorđe David. Počinju komentari da nisam bio dobar i da sam bio kao pokvareni robot. Dolaze komentari mentora, Snežana, moja mentorka kreće da komentariše drugu takmičarku, devojci priča kako je najbolja i odlična. Saša koja kaže da isprokomentariše mene, svog takmičara, a ona kaže:” Moj kandidat me ništa ne sluša i hoće sve po svom, iznad svega da bude.” Ja u čudu, Sanja Kužet mi kaže da ne mogu sad ništa da kažem, isključuju mi mikrofon.

foto: Printscreen

Kako kaže, i Saša Popović ga je razočarao.

- Mislim da je i Saša Popović u sve umešan, na kraju je tako ispalo. Završilo se snimanje i razočaran sam, normalno. Dolazim kod majke i ona mi tu kaže kako ima nešto da mi kaže, a to je: ” Tvoja mentorka mi je tražila pare, i da ćeš ispasti ukoliko ne platim. Rekla je da si lep momak i da predobro pevaš”- priča Vukadinović koji ističe da je navodno preklinjao svoju mentorku da mu spusti matricu kako bi prošao baraž:

- Ide baraž i ja pre njega zovem svoju mentorku. Ne pominjem joj šta mi je majka rekla jer sam mislio da ih mogu pobediti i bez para. Javlja mi se i ja je molim da mi spusti matricu za baraž, ali ona odbija. U baražu svi pevamo na jedan mikrofon i ja pomislim da ne može biti nameštaljke. Počinje baraž, tu su svi mentori sem moje. Iz produkcije sam zamolio devojku da mi spusti matricu, međutim ona mi kaže da ti ne može bez dozvole moje mentorke. Pet minuta pre početka snimanja baraža trčim da nađem Snežanu, nađem je, ona stavlja torbu na rame i kreće. Pita me šta hoću, nije me ni pogledala. Ja je molim da mi spusti matricu, kako bi prošao dalje. Nije marila, pokupila se i otišla. Ja rekao: “Dobro, videćeš ti, ne brini, ukopaću te Snežana.”

foto: Printscreen YT

Završio se nastup Dušana i kako kaže, nakon njega je bio ubeđen da on prolazi dalje jer je bio prezadovoljan svojim nastupom.

- Pre snimanja baraža, Saša kaže da mi spuste matricu, kao u originalu što peva Haris Džinović. Ja sam razbio baraž i pomislim to je to, ne može da bude nameštaljke. Ostali smo jedna devojka i ja, rasturio sam, a nju su komentarisali da je falširala, da nije dobro. nema talenat neki, ali izgleda lepo, zgodna je devojka i ume da peva. Međutim, Saša kaže da ja ispadam, a ona prolazi - tužno priča Vukadinović koji je i pre samog prijavljivanja za takmičenje navodno čuo da je sve namešteno.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:27:33 SCENIRANJE 12.02.2023. ZAHAR