NAŠA PEVAČICA VAN SEBE! STIŽU JOJ PRETEĆE PORUKE U SVE UMEŠALI NJENU POKOJNU MAJKU: To je neko ko je upućen u moj život

Aleksandra Dabić nedavno je nastupila na Saboru narodne muzike, gde je neposredno pre toga doživela veliku neprijatnost.

Njoj je anonimna osoba slala joj je putem društvenih mreža preteće poruke, što je pevačicu jako uznemirilo, te je rešila da sve prijavi policiji.

- Iznenadile su me preteće poruke koje sam dobila na Instagramu i Fejsbuku koje su bile vezane čak i za moju pokojnu majku. Dakle, to je neko ko je upućen u moj život, ko mi želi sve najgore. Ja sam naravno sve odmah prijavila nadležnim organima za visokotehnološki kriminal. Sad čekamo da vidimo ko stoji za svega. Sajber nasilje svuda vlada, bez obzira na to što ja nisam ni skandal-majstor, niti neko ko toliko bode oči, ali očigledno da nekome smetam - rekla je Aleksandra za medije i dodala:

- Jako sam se potresla i odmah sam pozvala prijatelje i porodicu. Posavetovali su me da to prijavim. To se ponavljalo jedanput, drugi put, treći put i presekla sam: 'E nećeš više'. Sad ću saznati ko si, ali dobro, hvala Bogu, ne dešava se to toliko često. Najšešće se dešavaju ti neki loši komentari kada se potrudim za neki festival, singl, bilo kakvo takmičenje... Mislim da je to više neka vrsta sabotaže, nego bilo kakvo neprijateljstvo, jer ja nemam neprijatelje, barem koliko ja znam - izjavila je ona, prenosi K1.

Kurir.rs/ Blic / Preneo: M. J.

