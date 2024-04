"ZABRANJUJE MI NEKE STVARI U ŽIVOTU": Rade Šerbedžija STARIJI je od supruge DVE DECENIJE, kaže da se oko OVOGA se najčešće PREPIRU

Rade Šerbedžija je suprugu Lenu Udovički upoznao 1990. godine, a iako je od nje stariji 20 godina, to im od prvog dana nije predstavljalo prepreku.

Rade je rado spomene u svakom intervjuu, a sada je otkrio oko čega se najčešće svađaju.

"Jeste mi Lenka bila najveća podrška. Nas dvoje smo najbolja kombinacija, reditelj i glumac. Razumemo se mnogo. Imamo vrlo slične stavove i o umetnosti i o životu. Mnogo se svađamo oko najrazličitijih sitnica, kako mi zabranjuje neke stvari u životu da bih sačuvao zdravlje", rekao je i dodao:

"Mazi me i pazi me. Kada radimo zajedno, ljudi se sa strane smeju koliko se prepiremo oko sitnica. Na kraju, bitne stvari su iste, i ta svađa je konstruktivna i dobra.

Glumcu je brak sa Lenkom drugi i zajedno imaju tri ćerke, a glumac iz prvog braka ima ćerku Luciju i sina Danila, koji su takođe u svetu glume.

"Moj Danilo spada u vrstu ljudi kojeg svi vole. On je jedna dobra duša. Zna puno. Kada je želeo da studira film, bio je veoma mlad, rekao sam mu da studira bilo šta drugo. Siromašne su akademije bile tada, nije bilo dovoljno novca jer je film skupa umetnost. Završio je filozofiju i starogrčki, i onda mi je rekao: “Završio sam, sada bih da budem filmski režiser”, rekao je i dodao:

"Poslao sam ga u Ameriku da studira u Ohaju kod Rajka Grlića. Mnogo zna, ali spada u ljude koji se ne hvale svojim znanjem. Nemamo mnogo razloga da se nadmudrujemo. Dobar sam đed i otac, jako mi je važna porodica u životu."

Šerbedžija je ponosan na svoju karijeru.

"Imam dosta filmova koji mi se sviđaju. Možda bih rekao da su za mene najznačajniji projekti svi oni koje sam snimio sa Živojinom Pavlovićem. Osećam se kao da sam njegov glumac. Od stranih uloga mislim da mi je najvažnija uloga “Before the rain”, istakao je glumac, koji skromno gleda na veliki uspeh.

"Svestan sam svog uspeha, ali se ne hvalim, ne razmišljam o tome. Ne opterećujem porodicu svojim umetničkim statusom. Držim daleko umetnost od moje kuće", iskren je Šerbedžija, koji je jedno vreme živeo u Londonu i Los Anđelesu i mogao je da izgradi karijeru u Holivudu.

"Nikada nisam razmišljao o tome i kada sam dobijao ponude da snimam u Americi, obično sam bio zauzet jer sam snimao glavne uloge u filmovima Živojina Pavlovića, Bore Draškovića, Markovića, Rajka Grlića... Nisam težio za inostranom karijerom", rekao je glumac za crnogorsku emisiju “Dobar dan” i dodao:

"Kada razmislim o sreći u životu i umetnosti, sreća češće poseti one koji grčevito ne žude za njom."

Šerbedžija ima nekoliko idola

"Najviše sam obožavao Ljubu Tadića. Sa njim sam bio veliki prijatelj. Voleo me je kao mladog glumca. On je jedan od najvećih umetnika kojeg smo ikada imali. Voleo sam energiju i ludost Fabijana Šovagovića. Bio sam i veliki fan Paje Vuisića i Cice Perovića, to su dva veličanstvena filmska glumca", rekao je glumac, te je dodao:

"Voleo sam i glumice Milenu Dravić, Nedu Spasojević, iako sam samo jednom sa njom igrao, pa Sonju Savić, Ružicu Sokić, to su takve gromade bile... Pa moja generacija, obožavao sam Dragana Nikolića, a u pozorištu sam najviše interakcije imao sa Miodragom Krivokapićem."

Šerbedžija je kao mlad upoznao Arsena Dedića i kasnije je recitovao i pevao njegovu pesmu “Ne daj se, Ines”.

"To je prva njegova snažna zbirka koja se zvala “Brod u boci”. Kao naš najveći i najpoznatiji kantautor, mene je uzeo pod svoje i vodio me po koncertima. Učio me je mnogim stvarima, pa i pevanju. Bolje sam od njega recitovao poeziju. Pevali smo zajedno... Pratio sam ga drugim glasom. Tako je nastala ideja da se jedna od njegovih pesama snimi", zaključio je.

Umesto Šerbedžije, Mustafa Nadarević

Glumac dobro pamti koje je uloge odbio, ali za dve naročito ne žali, jer ih je na kraju dobio i maestralno odigrao njegov dragi kolega.

"Odbio sam glavnu ulogu u filmu “Već viđeno”, imao sam privatnih obaveza. Ulogu je dobio moj prijatelj i kum Mustafa Nadarević i napravio je božanstvenu ulogu i nije mi žao", rekao je i dodao:

"Drugi put su mi nudili da igram Duju u “Velom mistu” i bio sam umoran zbog jedne velike serije, i opet je Mustafa dobio ulogu. Ne žalim jer je moj prijatelj bio izvanredan."

Patio sam jer sam bio stranac

Šerbedžija je boravio na nekoliko lokacija širom sveta, a na početku mu je bilo teško što se svuda osećao kao stranac.

"Moja četvrta ili peta knjiga poezije su izabrane pesme i zovu se “Stranac”. Jednom kada okusite tu poziciju stranca u svetu, ma koliko ona za mnoge značila neko neugodno stanje, kada izgubiš dom... Patio sam zbog toga jedno vreme, a onda sam igrom slučaja postao uspešan stranac, pa sam živeo u Londonu, igrao sam sa najvećim glumcima na svetu, pa sam živeo u Los Anđelesu", rekao je i dodao:

"Odjednom ta pozicija stranca mi se sviđa, imaš neki odmak od vlastite zemlje i naroda, i dalje je to tvoj narod i najviše ga voliš. I dalje celu Jugoslaviju doživljavam kao moju domovinu. Baš me briga što neki govore da sam jugonostalgičan. Svako ima prava da brani zemlju koju je voleo. Ne kažem da je idealna bila. Volim da se vraćam u te krajeve, a najviše volim da idem tamo gde potpaljujem vatru za ručak moje familije."

