OČUH ZAVEO PASTORKU I SA NJOM DOBIO DVOJE DECE: Sa njenom majkom bio u braku godinama i ima još dve ćerke, kaže da je to NORMALNO

Ilon Mask je ime koje ne treba posbeno predstavljati. Jedan je od najbogatijih ljudi sveta, a pored neverovatnih poslovnih uspeha novinske stupce neretko puni i njegov privatni život.

Iz tri braka ima 11 dece, sa kojima ima poseban odnos, a zanimljiv je i njegov odnos prema partnerkama, koje moraju da poštuju čitav spektar pravila. Ipak, mnogi tvrde da je jedinstven pristup porodičnom životu nasledio od oca.

Najmlađa sestra Ilona Maska ima 5 godina

Ilon Mask ima šestoro braće i sestara, od kojih njegova najmlađa sestra ima svega pet godina. Njegov otac Erol Mask (78) nije otkrio ima svoje najmlađe naslednice, a dobio ju je u tajnosti. Svet je saznao za prinovu, kada je napunila 3 godine.

- Jedina stvar zbog koje smo na Zemlji jeste da bi se razmnožavali - rekao je Erol za "The Sun".

Sličan stav ima i Ilon Mask, koji je rekao da želi što više dece, jer opada natalitet populacije.

- Natalitet u opadanju je najveća opasnost sa kojom se civilizacija suočava - rekao je ranije milijarder.

Ko je maćeha Ilona Maska?

Erol je dvoje najmlađe dece, petogodišbnju ćerku i sedmogodišnjeg sina Rušija, dobio sa Dženom Bezajdenhaut (36). U šaljivom komentaru povodom pitanja o velikoj razlici između njega i njegove partnerke, koja je mlađa 41 godinu, Erol je rekao.

- Nisam proverio DNK moje ćerke. Ali izgleda isto kao i moje druge ćerke. Izgleda baš kao da su se Rouz i Toska pomešale. Liči i na Rušija i ponaša se kao on. Dakle, prilično je očigledno, znate - istakao je.

Džena je njegova pastorka

Ogromna razlika u godinama, nije jedino što je čudno u odnosu Džene i Erola. Naime, ona je bila njegova pastorka, odnosno ćerka njegove druge supruge Hajd Bezajdenhaut.

Kada su se Mask i Hajd upoznali, ona je već imala dvoje dece iz prethodnog braka. Erol je prihvatio njenu decu i odgajao ih kao svoju.

- Oženio sam Dženinu majku kada je ona imala 25, a ja 45 godina. Ona je verovatno bila jedna od najlepših žena koje sam ikada video u svom životu - objasnio je ranije Erol, koji je kasnije stupio u vezu sa svojom pastorkom.

Erol nije pravio razliku između svoje dve biološke ćerke i pastorke. Nakon što se razveo od Hajd, sa pastorkom nije imao nikakav kontakt do 2017. godine.

Džena ga je kontaktirala 2017. nakon što ju je tadašnji partner izbacio iz kuće i našla je utočište kod njega. Ubrzo nakon toga uplovila je u vezu sa Erolom.

Ilon i Erol Mask su u užasnim odnosima

Otac i sin nažalost nije bio sjajan, pa je tako Ilon u intervjuu za "Rolling Stone" 2017. godine otkrio da je imao teško i mučno detinjstvo krivicom svog oca.

- On je bio tako užasno ljudsko biće. Nemata pojma... Moj tata uvek ima pažljivo osmišljen plan zla. On je čovek koji planira zlo. Nemate pojma koliko je loš. Skoro svako zlo koje možete da zamislite, on je uradio - rekao je tada Ilon Mask.

