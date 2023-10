DOK MASK I NJEGOVA BIVŠA RATUJU OKO STARATELJSTVA, OGLASIO SE NJEGOV OTAC: Evo na čiju STRANU je stao Ilon će ga PREZRETI još više

Milijarder, suosnivač, direktor i dizajner proizvoda u kompaniji Tesla Ilon Mask i njegova bivša partnerka Grajms rešavaju pred sudom pitanje o starateljstvu nad njihovo troje dece. Pevačica je nedavno tužila nekadašnjeg partnera tražeći fizičko starateljstvo nad njihova dva sina i ćerkom, dok se prema toj tužbi njemu ostavlja zakonsko starateljstvo nad njihovim naslednicima. Svoju reč o tome rekao je i otac Ilona Maska.

foto: Profimedia / Theo Wargo

Spor se rešava na sudu u Kaliforniji, a kako je saopšteno u petak Grajms će najverovatnijie dobiti sudsku bitku jer je odlučeno da deca ne mogu da napuštaju ovaj grad, gde ona inače živi.

Ilon Mask je izazvao dosta komentara nakon što je prošle nedelje na susretu sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, gde je bio sa svojim sinom, na pitanje gde je dečakova majka rekao: "Razdvojeni smo i ja se uglavnom brinem o njemu".

foto: Printscreen/Twitter

Ilon Mask se često mogao videti sa dečakom o javnosti, a mališana zbog toga svi zovu miljenikom svog oca.

U jeku sudskog spora, mnogi se prisećaju da je Ilon Mask govorio da je njegov otac Erol Mask "užasno ljudsko biće", a da uprkos tome sledi njegov primer.

Erol Mask je preuzeo starateljstvo nad Ilon Maskom, ćerkom i još jednim sinom nakon razvoda od Maje Mask. Decu je često vodio na poslovne sastanke, a Ilon koji je u to vreme imao devet godina, bio mu je društvo na više nego neprikaldnim zabavama za decu.

foto: GIANLUIGI GUERCIA / AFP / Profimedia

"Žena je veoma važan deo kuće. Ona je centar doma. Majka je Sunce, a ostatak porodice su planete. Kada bi otac bio odustan na nekoliko nedelja, ne bi bilo razlike, ali majka je neophodna", govorio je otac Ilona Maska iako je radio drugačije od onoga za šta se rečima zalagao pa je dodao: "Otac i dva sina nisu porodica, majka id va sina jesu porodica". Tako on smatra, iako je naravno i otac izuzetno važan u odgajanju dece.

foto: GIANLUIGI GUERCIA / AFP / Profimedia

Erol Msk oglasio se nedavno iz svoje kuće u Južnoafričkoj Republci, rekavši da nije bio upoznat sa sudskim sporom svog sina, ali je povukao paralelu sa svojim isksustvom:

"X neće dobro odrastati bez svoje majke. Ilon se jako trudi oko svoje dece. Možda ima svoje razloge, ali ako krije X od svoje majke, to uopšte nije dobro. Kada je Ilon bio mali, njegova majka radila je sav težak posao i trebalo je da to više cenim", naglasio je (X je ime sina Grajmsa i Ilona Maska), piše Page six.

foto: Profimedia

Spor Grajms i Ilona Maska koji su prošlog leta boravili u Italiji i time pokrneuli galsine da su čak i obnvoili vezu, prilično se zahuktava. Ona je je na Instagramu napisala pa obrisala sledeće reči: "Trebalo bi da mi dopusti da vidim svog sina ili da odgovorim svom advokatu". Grajms je to navodno poručila zbog slike koju je Ilon Mask objavio- radi se o fotografiji na kojoj je sa blizancima i njihovom majkom, direktorom u njegovoj kompaniji.

