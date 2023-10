Filmski festival u Sarejevu svaki put okupi brojne ljude koji su u branši kinematografije.

Glumac Nedeljko Bajić je gostujući u emisiji "Pusti brigu" otkrio neprijatnost koju je doživeo na ovogodišnjem festivalu u Sarajevu.

Naime, on je tamo pustio predpremijeru svog filma, a o tome se pisalo danima.

- Ne bih zamarao publiku. Mi smo imali čestitu nameru, na poziv Telekoma Srbije, koji je jedan od najznačajnijih partnera, ali i producent celog projekta. Oni svake godine, kao veliki sistem, imaju prostor u kojem oni primarno industiji prezentuju portfolio svojih sadržaja. Tu su serije, filmovi, stvari koje se završavaju, koje počinju da snimaju... Mi smo ove godine bili pozvani, da prezentujemo, između ostalih, Heroje Halijarda - započeo je glumac, pa nastavio:

01:32 NAŠA IDEJA NIJA BILA PROVOKACIJA! ZBOG OVOGA ME TREBA STRELJATI Bajić o neprijatnosti koju je doživeo na festivalu u Sarajevu

- U toj sali, primarno su sedeli kupci, distributeri, dakle bez novinara. Svaki festival ima dva segmenta, onaj umetnički, ali i onaj industrijski. Mi smo bili gosti tog drugog segmenta. Ja sam držao prezentaciju, znači treba me streljati.Trajalo je desetak minuta, pustili smo trejler i neke fotografije. Dobio sam čestitke posle toga, da bi popodne krenulo po mrežama to neko ludilo. Politizovano je sve, jednostavno Sarajevo i taj festival prezentuju sebe kao festival otvorenog srca. Mi smo zato i otišli, ali smo osetili da to nije tako. Naša ideja nije bila provokacija.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:03 MISLIO SAM DA ĆE VREME PROMENITI SVE, ALI OVO JE BRUKA FESTIVALA! Radoš Bajić: Javljaju mi se ljudi iz Sarajeva koje je SRAMOTA