"ŽENE SU NAJVEĆE ŽRTVA RATOVA ZBOG OVOGA" Nešković zanemela sve tvrdnjom: One nemaju ideju o sebi, SRŽ SVEGA JE PORODICA! (VIDEO)

Film Heroji Hijalarda je predstavljen na festivalu filma u Sarajevu, a akteri istog su doživeli pojedine neprijatnosti.

Film vuče tradiciju i sećanja, kako istorijskog značaja, tako i shvatanja sloge porodice.

Glumica Nina Nešković, glumica je u emisiji "Pusti brigu" pričala o svojoj ulozi u filmu, pa se fokusirala na segment porodice, govoreći da je ona srž svega.

- Mimo istorijskog konteksta, bazirala bih se na priču o porodici, ljubavi, jer mislim da je čitava poenta našeg života u tome. Celokupna srž i ono što nas ispunjava jeste porodica. U filmu igram majku i ženu, imamo porodicu, u to vreme je jako teško bilo ženama. One možda i podnesu najveću žrtvu kada su ratovi jer su one te koje ostaju kod kuće, čekaju, podižu decu, trudne... Bez ikakve ideje o sebi ili razmišljanju o njihovim potrebama.

