"MISLILI SMO DA SE ŽIRI NEĆE USUDITI..." Bivši šef hrvatske delegacije o Švajcarskoj: "Da je bilo tako, Nemo ne bi pobedio"

Iako je mesecima unazad glavni favorit za pobedu na Evroviziji bio hrvatski predstavnik Bejbi Lazanja, pobedu je odneo Nemo iz Švajcarske. Prvoplasirani je u zbiru bodova od glasova publike i žirija odneo 591, dok je Hrvatska osvojila 547 bodova.

Čitava Hrvatska sada bruji o finalu Evrovizije, a bivši šef hrvatske delegacije na Evroviziji, Aleksandar Kostadinov, rekao je šta misli o svemu:

foto: EPA/JESSICA GOW

- Gledali smo poslednje minute i mislili da se žiri neće usuditi da zezne posle ovakvog odgovora publike, ali jeste. Ali 200 miliona ljudi u svetu ovo gleda, a Marko je pobedio nadmoćno. Pobednik je bio peti u teleglasanju, žiri me je još više iznenadio. Oni su procenili poruku, a ne pesmu. Ali ostale poruke nisu ocenjene, to je OK, ali za manji okvir. Da je tako, Nemo ne bi pobedio. Matematički, ako nisi među prva 3 u publici, žiri ne bi trebalo da bude tako jednoglasan... Sliman i Marko su dobili pet dvanaestica zajedno... Mislim da bi EBU trebalo da razmisli i o mišljenju i željama i broju glasova publike, da ovo ima važnu ulogu u radu žirija. Pogotovo kada postoji tako ogromna razlika. Marko je doneo ono što Evrosongu treba - šou i nastup. Deset dana o Evrosongu su pisali svi ozbiljni i američki mediji uz njegovu fotografiju - zaključio je on za "Večernji list".

foto: EPA Jessica Gow

Teya Dora čestitala pobedniku Nemu i Baby Lazanji

"Ljudi, hvala vam svima na podršci i divnoj energiji i na svim glasovima koje ste poslali", napisala je Teya Dora, koja je čestitala svojim kolegama na plasmanima.

foto: EPA /Jessica Gow

Prvo je čestitku uputila pobedniku Nemu, pa potom i Lazanji, sa kojim se divno družila poteklih dana.

"I najveće čestitke za Bejbi Lazanju i Hrvatsku, koji su osvojili najviše bodova od publike", napisala je Teya Dora.

(Kurir.rs/ Vecernji.hr/ Blic/ L. S)

Bonus video:

00:08 Teya Dora