FATALNA MISICA IZAZVALA KATAKLIZMU U KANU: Gole obline prekrila samo metalnim lančićima, a kad se okrenula svima ZINULE VILICE

Kroazeta i večeras vrvi od slavnih lepotica na crvenom tepihu, a na premijeru filma "The Count of Monte Cristo" stigla je i letonska manekenka Jekaterina Aleksejeva, poznatija kao Kejt Aleksejeva. Ona se posebno istakla u masi poznatih dama, no ne zato što je bila najbolje obučena.

Zna se da je Kanski festival sinonim za eleganciju i visoku modu, ali smo ovih dana jasno videli da su se brojne manekenke i glumice oglušile o ovo pravilo. Kejt je bila jedna od njih!

foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Atraktivna Letonka rešila je da izmami poglede i uzdahe u prilično izazovnoj kreaciji, a i te kako je uspela u tom naumu.

Ova 29-godišnjakinja izabrala je veoma smelu haljinu koja je napravljena od kombinacije bisera, srebrnih i zlatnih lančića i sa puno privezaka, a ispod nje nije nosila baš ništa!

foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Nago vitko telo zavodljive Kejt se i te kako jasno naziralo ispod ove odvažne "toalete", a kada se okrenula prizor je bio još šokantniji - čitava zadnjica joj je bila ogoljena.

Ova 29-godišnjakinja je izdanje zaokružila zlatnom pismo tašnom, te bronzanim sandalima sa kaišićima, a na kosi je imala upadljiv ukras koji ide u kompletu sa haljinom.

foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Inače, ona je prošle godine pobedila na izboru za Mis Univerzuma Letonije, a modelingom se bavi od 2010. godine i sarađivala je sa nekim od najpoznatijih dizajnera današnjice kao što su Prada, D&G, Coach...

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

