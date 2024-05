LEPOTICA SA HIDŽABOM "ZDROBILA" KONKURENCIJU U KANU: Njena toaleta je pravo REMEK-DELO, a evo zašto važi za BOGINJU MODE (FOTO)

Iako kodeks oblačenja na Kanskom festivalu podrazumeva vrhunsku eleganciju i visoku modu, iz godine u godinu crveni tepih preplave i dame u lascivnim, provokativnim kreacijama. No, ove večeri na Kroazeti pažnju je na sebe skrenula jedna lepotica sa hidžabom, zakopčana od glave do pete.

Kanski festival stigao je do svoje sedme večeri, a na redu je bila premijera filma "The Apprentice", na kojoj se pojavio veliki broj slavnih lepotica. Jedna dama svakako je odskakala od gomile - bila je to somalijsko-norveška manekenka Rauda Muhamed.

Rauda je prošetala sa hidžabom na glavi, postavši tako jedna od malobrojnih žena koja je to uradila na ovoj manifestaciji, ali je to maestralno odradila, tako da se savršeno uklopio u njeno modno izdanje.

Ova 33-godišnjakinja izabrala je predivnu, bajkovitu toaletu kineskog brenda Cheney Chan u svetloplavoj boji od teskturisane tkanine i sa predimenzioniranim, krutim detaljima u formi volana. Čitava kreacija na trenutke podseća na svojevrsno umetničko delo, odnosno skulpturu i donela je jednu sasvim novu energiju na crveni tepih.

Manekenka je nosila i odgovarajući hidžab, koji je njen zaštitni znak i koji zapravo nikada ne skida, čak ni za potrebe revija, kampanja ili fotografisanja za naslovne strane časopisa, a kao jedan interesanan detalj dodela je trendi naočare za sunce.

Inače, Rauda je 2021. uspela da postane i modna urednica skandinavskog izdanja "Vogue", što je prvi put u istoriji da neka žena sa hidžabom dođe na čelo zapadnih modnih magazina. Ona više nije na toj poziciji, ali se i dalje aktivno bavi modelingom i modom na društvenim mrežama, a takođe je vrlo aktivna u borbi za bolji položaj žena u islamskom svetu, ali se ne libi i da dokaže da je nošenje hidžaba religijski izbor, te da se bori protiv predrasuda vezanih za nošenje istog.

Inače, priča poznate trendseterke je neverovatno inspirišuća - njeni roditelji su pobegli od građanskog rata u Somaliji dok je još bila beba. Porodica je zajedno sa Raudom i još devetoro dece godinama boravila u izbegličkom kampu u Keniji, odakle su konačno uspeli da se domognu Evrope.

Rauda je imala osam godina kada se porodica preselia u Norvešku, gde su dve godine proveli u kampu za azilante. "Živeli smo u kampu koji se nalazio u veoma malom gradu. To je bilo teško, jer su ljudi tamo bili izuzetno rasistički nastrojeni. Nisu želeli nikakve izbeglice jer su mislili da smo opasni i da ćemo im "ukrasti" poslove", ispričala je ona svojevremeno za "Arab News".

U svet modelinga je ušla slučajno, tek početkom 2019. godine, nakon što ju je jedan prijatelj upoznao sa menadžerom u modnoj agenciji dok je studirala na Fakultetu za bihevioralnu analizu i zdravstvenu negu. Njena specifična pojava, besprekoran modni ukus i insistiranje na tome da se ne odrakne hidžaba zarad karijere donele su joj svetsku slavu i postala je jedna od dama u prvoj generaciji manekenki sa hidžabom.

