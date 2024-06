MOJA ŽIVOTNA PRIČA - ZAINATIM SE KAD ME SVI OTPIŠU! Oduševljeni Novak citirao izjavu Kobija, a onda otkrio: JELENA JE MOJ PSIHOLOG

Specijalni izveštač Kurira sa Rolan Garosa - Vuk Brajović

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je posle nestvarnog preokreta savladao Italijana Lorenca Musetija 3:2 (7:5, 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:0).

Nakon meča koji se završio u 3 sata posle ponoći oduševljeni Novak izneo je svoje utiske.

Posle kratkog pozdravljanja sa svojim timom, Novak je došao da kratko popriča sa medijima, još uvek je bio pod adrenalinom koji ga je držao tokom i posle meča.

Kako je izgledao ovaj meč iz tvoje perspektive?

"Bio sam u velikoj nevolji do četvrtog seta, Lorenco je učinio sve da se osećam nekomforno na terenu. U nekom trenutku nisam znao šta da radim - sve je vraćao, pravio vinere s obe strane. Definitivno me je publika pogurala, na 2:2 u četvrtom su počeli da skandiraju moje ime, i od tog trenutka sam bio drugi igrač, dobio sam novu energiju. Ne znam šta se promenilo, jer su do tada navijali za njega, ali je publika bila sjajna od tog momenta. Jahao sam na tom talasu kroz peti set, čvrsto sam držao stvari pod kontrolom, nisam želeo da ispustim nalet. Čujem da je ovo najkasnije završeni meč u istoriji RG. Rekao sam Lorencu da je bio neverovatan i da može da bude ponosan na svoju partiju. Gorka pilula za njega, ali ovo je najbolji tenis koji sam ga video da igra. Blistava budućnost je pred njim ako nastavi ovako da igra", pohvalio je Novak svog rivala.

Na momente je izgledalo da se mučite u fizičkom smislu?

"Kada se igraju razmene od 20 i više udaraca u dva ujutru, a ko uopšte i igra u dva ujutru - to uopšte nije čudno. Museti je igrao tenis života, nije promašivao. Uslovi su bili strašno spori, bilo je blatnjavo, loptice teške i uopšte nije bilo moguće steći lake poene servisom. Morao sam da sebe teram do krajnjih granica u fizičkom smislu kako bih dobio ovaj meč", rekao je Novak.

Kako komentarišete to što je ovaj meč zakazan tako kasno u danu, odnosno što je pre vas ubačen još jedan meč?

"Imam svoje mišljenje o tome, neke stvari su mogle drugačije da se urade. Ne bih previše o tome, ima lepših stvari da pričamo kao što je ono što smo Lorenco i ja odigrali na terenu. Moraću svoje mlade gene da uključim kako bih se oporavio do narednog meča", poručio je uz osmeh srpski as.

Pre turnira nam se činilo da si neke stvari pričao, a da ti ovoga puta neki ljudi nisu verovali... Šta imaš da kažeš na to a u vezi ovakve pobede?

"Moja životna priča je da se zainatim kad me svi otpisuju. To me dodatno motiviše, a toliko puta sam u karijeri pokazao od čega sam satkan. Ipak, ovaj turnir još uvek nije gotov. I kako je umeo da kaže Kobi Brajant - da li je posao gotov? Posao nije gotov", rekao je Đoković.

Tvoje interakcije sa timom su bile veoma inspirativne...

"Da, svašta se tu dešavalo, govorilo. Jelena mi je novi-stari psiholog", uz osmeh kaže Novak i dodaje:

"Imali smo više važnih razmena tokom ovog meča. Ovo su istorijski trenuci, ovakvi mečevi ostaju zauvek." rekao je medijima Novak posle jedne od najvećih pobeda u njegovoj karijeri, izvojevanoj u 37. godini života.

