NEKADA POLJSKI WC, DANAS VILETINA OD 100.000 €: Rada Manojlović odrasla u trošnoj seoskoj kući, a sada vrti MILIONE "Molim oca..."

Rada Manojlović proslavila se nakon takmičenja u "Zvezdama Granda", a nikada nije krila da je u detinjstvu živela skromno.

Rada Manojlović je odrasla u trošnoj kući u selu Četereže.

Pevačica je živela sa sestrom i ocem, a prvi zarađeni novac od nastupa uglavnom je ulagala u novu kuću kako bi im obezbedila komforan život.

Kako se pisalo, pevačica je u novu nekretninu uložila čak 100.000 evra, a sada poseduje vilu sa besnom luksuznom ogradom.

Nekada su Rada i njena porodica, koristili poljski WC, a kupanje im je bilo snalaženje.

U dvorištu su gajili razne životinje, a kako je jednom prilikom rekla pevačica, ona i sestra Maja se nikad nisu bavile time jer je njihov zadatak bio da sređuju kuću.

Traktori, kombi i razni krš mogao je da se vidi u dvorištu u kom je pevačica odrasla i sve to je jednom prilikom prikazala u emisiji "Amidži šou", kada je voditelj Ognjen Amidžić bio u poseti pevačicinoj kući u Četerežu.

"Već 15 godina molim oca da prestane da radi"

- Moj tata prodaje toalet-papir na pijaci. I ne samo to, već i hiljadu nekih drangulija, baterije za satove, sijalice, boce za plin... Različite sitnice. Naravno, ne mora da radi i već 15 godina ga molim da prestane, ali on ne želi. Voli da ima posao i svoj dinar. To ga održava u životu. Bavio se time i pre nego što sam postala popularna - napisala je pevačica jednom prilikom na Tviteru.

