DOŠLA S IBARSKE I POSTALA NAJKONTROVERZNIJA VODITELJKA U SRBIJI: Svekrva je spojila s mužem, a 1. ljubav TRAGIČNO izgubila

Voditeljka Jovana Jeremić potiče iz radničke, vredne i ugostiteljske porodice i nikada nije krila da je odrasla u kafani na Ibarskoj magistrali, gde je imala svakodnevno susrete sa velikim imenima sa javne scene.

Nakon završene srednje škole, iz Ljiga preselila se u Beograd, gde je završila Pravni fakultet i master studije.

"Ja potičem iz porodice gde sam imala dovoljno za jedan običan život, nikad nije bilo tu nešto više da bih se ja razbacivala, ali uvek sam imala velike želje i ciljeve. U Ljigu sam završila gimnaziju, gde sam bila đak generacije. Imala sam i stipendiju, ali nikad neću zaboraviti kada sam došla u Beograd, stala ispred Pravnog fakulteta i rekla: Ja ću tebe pokoriti i ti ćeš jednog dana biti osvojen. Tako je i bilo, prošla sam prijemni, upisala se na budžet", rekla je Jovana svojevremeno i dodala:

"Te dane studenskog života neću zaboraviti. Bilo je dosta devojaka koje su upisale isti fakultet kao ja ali nisu učile, šetale su se samo kroz grad u Gučiju, Pradi i ostalim markama, a ja kada sam došla, nosila sam stvari koje uopšte nisu bile firmirane. Odeću sam kupovala kod Kineza – majice od 200 dinara, a sada ipak mogu sebi da prištim sve".

"Sve bi mi bilo lakše da sam imala tu psihičku podršku, ali moji roditelji mi se nisu mešali i to je ok, jer su u meni probudili borca. Ali bilo mi je teško tokom četiri godine studija jer sam znala da moram biti na budžetu jer nemam novca i da moram sve da položim. To mi je bilo jako teško. Imala sam mnogo uspona i padova i milion puta sam se vraćala kući uplakana i pitala se: Da li sve ovo ima svrhe i da li sve ovo ima cenu, hoće li mi se sav ovaj trud isplatiti? Evo, sada kada razmišljam o tome plače mi se. Kada sam završila četiri godine studija, ja sam dve godine volonirala bez dinara i nisam mogla da se zaposlim nigde iako sam bila najbolji student. Mladi ljudi ne smeju da gube nadu. Mi živimo u zemlji gde moramo izdržati period čeličenja. To je meni bilo jako teško jer vidim da ljudi koji su manje kvalitetni uspevaju, a ja koja sam najbolja, ne mogu.

Ističe da je pomagala roditeljima i u kafani, te da je nije bilo sramota nijednog posla.

foto: Printscreen

Iskreno, ja sam radila sam kao konobarica u restoranu koji drže mama i tata i tu sam skupljala svaki dinar da bih sebi kupila neku odeću. Ma i kuvala sam, čistila, radila na roštilju i skupljala od stipendija jer sam imala sve moguće stipendije Fonda za mlade talente i bila sam druga u Srbiji iz srpskog, u Gimnaziji iz jezičke kuture, na republičkom i državnom takmičenju. Zato su moji roditelji hteli da ja budem advokat i opet ih nekako razumem. Školovali su me za to i nisu me podržali kada sam odlučila da radim na televiziji. Sada su ponosni na mene - rekla je.

Šta o njoj govore komšije?

Voditeljkine prve komšinice podelile su sa detalje drame od pre nekoliko godina, kada Jovana napravila skandal po završetku srednje škole, o čemu se i danas priča u Ljigu.

- Kad je završila maturu ovde u Ljigu, nije htela da se slika sa svojom generacijom za maturski pano. Jako se zamerila sa svim profesorima jer je nisu proglasili za đaka generacije. Ona se fotografisala posebno i uramila tu svoju matursku sliku sa imenom i prezimenom, gde je pisalo "đak generacije", a onda ju je, da bi što više sugrađana to videlo, stavila u jedan stakleni izlog advokatske kancelarije u centru grada. Obradović se taj advokat preziva, a zvali su ga Muja, po ocu - ispričala je jedna od gospođa koju smo zatekli na klupi u parku.

Voditeljka ima starijeg brata i sestru, o kojima do sada nije nikada javno govorila.

- Jovana nije jedinica, ima starijeg brata i sestru, koja se nije udavala, ima nekih četrdesetak godina. Ona ima stan u Beogradu, završila je ekonomiju. Jovana je lepša od nje, pravi je đavo. Jovanin brat Peđa je otišao odavde pre desetak godina i nije se vratio u Ljig, jer su se roditelji smrtno posvađali s njim. Neki porodični problemi. Mija joj se zove otac, njeni su bili ugostitelji. Držali su tu restoran "Dva brata" na Ibarskoj magistrali, ali je on zatvoren pre pet godina, kad su otišli u penziju. Nisu loši ljudi, radni su, malo čudni. Zovu ih "buve" ovde po Ljigu - otkrila je ljubazno komšinica Slobodanka za "Kurir".

Restorana koji je nekada bio u vlasništvu Jeremića sada je prilično oronuo i zapušten.

Veliku ljubav je izgubila tragično

- Uz mene idu samo najbolje baje. Ja sam imala malo tragičnu sudbinu. Kad su prijatelji u pitanju izgubila sam ih dosta, kao i veliku ljubav. On je bio stranac. Bio je stariji i jako moćan čovek. Okretao me je 60 puta u minutu i bio veoma ljubomoran! Ja nisam želela da budem sa njim na početku zato što je stariji, ali bio je uporan. Rekalo mi je: "Ako mi se ne javiš na telefon i ne odemo na dejt, ja ću doći ispred tvog stana kolima i trubiti dok ne siđeš - otrkila je.

foto: Printscreen

Čovek koji će kasnije postati njena najveća ljubav nije odustajao.

- Nedugo posle toga, jedne noći oko 11 sati, sestra mi je rekla: "Ko je ovaj manijak što trubi, probudi celo Mirijevo." Živela sam tada na Mirijevu. To je bio on. Rekao je : Jesam li ti rekao ako se ne javiš, ja ću doći. Siđi, ja neću prestati ako ne siđeš!" Tad smo se smuvali, a sve ostalo je istorija. Takav čovek se ne rađa dva puta. Bio je džentlmen, gospodin i gospodar u svakom smislu.

U emisiji na Kurir televiziji je potom i ispričala da je tragično nastradao.

- Izgubio je život, nažalost. Bio je tu da mi pokaže šta je prava ljubav. Pokazao mi je kakav tip miškarca treba da bude. Ja sam tada imala tačno 24 godine i bila jako mlada.

Brak i poseban odnos sa svekrvom

Jovana je od 2017. godine bila u ljubavi sa političarem Vojislavom Miloševićem koji je jednom prilikom progovorio o danu kad su se upoznali, kao i na koji način ju je kontaktirao, u želji da pristane na večeru sa njim.

- Moja majka je "krivac" za naše poznanstvo i brak, s obzirom na to da je ona strastveni gledalac "Parova". Ona je meni uvek sugerisala da postoje uvek devojke koje su dobre, obrazovane i visprene kao, na primer, Jovana, koju me je zvala jednom prilikom i da je vidim na TV-u. Pošto bi majka uživala da bude u društvu svoje zvezde Jovane Jeremić, ja sam je kontaktirao i objasnio joj da su moje namere striktno poslovne, odnosno da je upoznam sa majkom, kako bi uživale u večeri. Jovana je odmah prihvatila to i bila je veoma profesionalna - rekao je Vojislav za "Blic", pa dodao:

- Sreli smo se u jednom beogradskom restoranu i posle pola sata razgovora smo shvatili da je majka u celoj toj priči nepotrebna. Poželeli smo da se vidimo ponovo i tako je ta priča počela zaista filmski. Moj cilj je bio da ispunim majci želju povodom odlaska u penziju, a desila mi se nesvakidašnja ljubav na prvi pogled. Zbog toga verujem da postoji ljubav na prvi pogled.

Naime, njena bivša svekrva je nedavno preminula nakon borbe sa dugom i teškom bolešću, a ovim povodom se oglasila i istakla da je to bila žena koju je izuzetno cenila, volela i poštovala i čije savete je pomno slušala.

foto: Petar Aleksić

- Veliki je dar od Boga da za svekrvu imaš jaku, intelektualno moćnu, alfa ženu, svetsku ženu. Hvala ti što nisi bila ograničena, nisi imala malograđanski dug, već si u svemu bila moderna, šik i svoja. Hvala ti što si rodila oca mog prvog deteta. Zoka je žena koja odvela Pirot u svet i svet donela u Srbiju. Sve i da vratim vreme, ti si za mene jedina i prva. Glavna u svemu. Moja PRVA i PRAVA SVEKRVA. Hvala ti sto si u ključnim momentima bila uz mene. Što si deo sebe ugradila u mene. Obično svekrve i snajke ne idu zajedno, a ja sam tebe volela toliko da samo moja duša zna istinu - napisala je na svom Instagram profilu voditeljka, koja svojim delima izaziva lavinu komentara na svakom koraku.

Jovana i Vojislav su imali turbuletan početak romanse, pa su posle samo par meseci zabavljanja prekinuli kontakt. Jeremićeva je objavama na društvenim mrežama aludirala da ju je prevario, mada nije želela da detaljiše na tu temu.

Mesecima su kružile glasine da se voditeljka jutarnjeg programa razvodi, ali Jovana je na takva pitanja odgovara zagonetno, sve dok sa bivšim suprugom nije odlučila da tu vest obelodane.

Uprkos emotivom razilaženju, ostali su u fenomenalnim odnosima, te zajedno brinu o svojoj naslednici Lei, a jedno drugom su i dalje neizmerna podrška u svemu.

foto: Kurir/I. E

Danas Jeremićka uživa u romansi sa Draganom Stankovićem, koji je nedavno prošao kroz vrlo teške trenutke za njega kada je izbio požar u pogonu njegove pekare.

