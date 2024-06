PEVAČICI PROGNOZIRALI ŽIVOT U KOLICIMA, ONA STALA NA NOGE! Nakon razvoda obolela od TEŠKE BOLESTI, a sada je inspiracija mnogima

Manekenka, pevačica i kniževnica Anđa Marić već dugih 11 godina vodi bitku s multiplom sklerozom, zbog koje jedno vreme nije mogla ni govoriti, a prognoziralo joj se da će ostatak života morati provesti u kolicima.

No, Anđa je nedavno pokazala i dokazala da je prava lavica i da za nju ništa nije nemoguće.

foto: Printscreen

Ona je sada objavila video u kojem je pokazala kako hoda bez štapa.

- Meni je ovo totalna pobeda - napisala je Anđa u opisu videa i dodala:

foto: Printsceen/Instagram

- Moj materinji jezik je mađarski, tečno govorim engleski, španski i slovenski, a u pandemiji sam naučila portugalski, ok, razumem ga, ne govorim još. Ali nikad u životu nisam mislila da će mi najteže od svega biti učenje hodanja. Kako to uzimamo olako! Ljubomorna sam na dvogodišnjake! Istovremeno im se divim jer oni nikada ne odustaju i ako me baš pitate na koga sam se ugledala - na bebe! Bebe nikad ne kažu - ma to nije za mene! Bez obzira koliko puta padnu, uvijek se dižu. Ugledajte se na bebe, i vi ste bili bebe! Zašto smo sada tako razmaženi i cvilimo? Hodanje je ekstremno kompleksna stvar ako se udubiš u nju, a ako ne razmišljaš o njoj, lagana je kao šamar - zaključila je.

Mnogi su joj u komentarima poručili da je prava inspiracija, a ona je pohvalila svog terapeuta.

- Bože, koji super terapeut! Kako dobro hodam kada sam sigurna da je iza mene zgrada od čoveka. Robi je institucija - bila je puna reči hvale na račun svog terapeuta.

Podsetimo, Anđi Marić multipla skleroza dijagnostikovana je nakon razvoda od Slovenca Primoža Dolničara i duge borbe za starateljstvo nad njihovim sinom. Sud je 2013. starateljstvoo dodelio Primožu. Pre dve godine, nakon više od šest godina, Anđa Marić počela je da hoda bez pomoći štapa, a svoj napredak zabeležila je i na društvenim mrežama.

kurir.rs/jutarnji list