"BRAK JE ZATVOR" Šok izjava Sergeja Trifunovića mesec dana posle venčanja s 23 godine MLAĐOM: "Ne bih se oženio da nisam..."

Glumac Sergej Trifunović, koji se pre mesec dana venčao s 23 godine mlađom Isidorom Miljanović, otkrio je koji mu je savet o braku svojevremeno dao Goran Bregović.

- Kaže on: "Šta, brak? Nemoj pre pedesete, ne valja ni za tebe, ni za ženu, ni za dete, nemoj pre pedesete". Tako da sam ja faktički poslušao Bregovića - ispričao je Sergej pa izneo šok zaključak:

- Mislim da se ne bih oženio da nešto pre toga nisam uradio. Brak je za mnoge zatvor. Znači, brak sam po sebi ne rešava nikakve vaše probleme ako ih imate. Morate da se pozabavite problemima i bolje da u brak uđete bez njih - rekao je Sergej za televiziju Una.

Podsetimo, Sergej Trifunović i Isidora Mijanović venčali su se 12. maja na Topčideru, u Crkvi Sv. apostola Petra i Pavla.

Nakon što su se zavetovali na večnu ljubav, slavlje su za najbliži krug prijatelja upriličili u jednoj kafani.

Mlada je blistala u venčanici sa belim detaljima od čipke, dok je mladoženja nosio satensko odelo tamnosive boje. Isidora se potom presvukla u crnu kombinaciju, pa su mladenci pozirali ispred crkve.

O njihovoj romansi javnost je brujala danima, a sve je iznenadila vest da su ubrzo potom stali na ludi kamen, iako je glumac ne tako davno zaprosio svoju lepšu polovinu.

Glumac je inače nedavno progovorio o svom odnosu sa Isidorom i istakao da im razlika u godinama nije problem.

- Njihovi komentari nemaju nikakve veze sa ljubavlju, sa ljubavlju ima veze isključivo ono što se desilo između moje venčane žene i mene. To je to. Sasvim sigurno da ima istine u tome da sam se promenio, jer smatram da je jako glupo da se čovek ne menja. Mi menjamo DNK svaki dan, a ne sebe i svoje navike ukoliko smo naravno pametni. Verovatno jesam i verovatno je to bio onaj momenat "kada središ kuću, onda se pojavi i gost". Zaista sam počeo da sređujem kuću skoro godinu dana pre nego što se gost pojavio, verujem da je ovo isključivo rezultat toga. Da ja nisam nisam zavrnuo rukave da pospremim kući, da li bi se gost uopšte pojavio. Ali učinio sam taj napor i Bogu hvala to je tako - rekao je on za "Novu".

