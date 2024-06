OBELEŽENO 50 GODINA OD MATURE PRVE KLASE UČENIKA VOJNE GIMNAZIJE: Jedna stvar je ostala ista - časna misija! (FOTO)

Prva klasa učenika Vojne gimnazije obeležila je danas, svečanom akademijom u toj vojnoj školskoj ustanovi, 50 godina od mature. Svečanosti su prisustvovali bivši i sadašnji učenici, nastavnici, nekadašnji načelnici Vojne gimnazije, a posebni gosti bili su unuka i unuk osnivača te škole, general-potpukovnika avijacije Viktora Bubnja, koji je u to vreme bio načelnik Generalštaba JNA.

Prisutne je pozdravio, u ime domaćina, načelnik Vojne akademije pukovnik vanr. prof. dr Srđan Blagojević, koji je istakao da se mnogo toga promenilo od završetka njihovog školovanja. – Jedna stvar ostala je ista – Vojna gimnazija do dana današnjeg ima časnu misiju, a to je da Vojnoj akademiji obezbedi dovoljan broj kadeta, koji su već naviknuti na vojnički život, rad i disciplinu i koji su u dovoljnoj meri spremni i sposobni da nastave studijske programe na Vojnoj akademiji – rekao je pukovnik Blagojević i čestitao jubilej bivšim učenicima naglasivši da je to jubilej čitavog vojnog školstva i dodao da će se sledeće godine obeležiti još jedan veliki jubilej – 175 godina Vojne akademije, koja je, kako je istakao „mlađa samo od Pravnog i Filozofskog fakulteta u Beogradu“.

1 / 8 Foto: Ministarstvo odbrane

U ime Organizacionog odbora govorio je general-major u penziji Vidosav Kovačević, učenik prve klase Vojne gimnazije. On je zahvalio svima koji su pomogli da se održi svečana akademija. – Tačno pre 50 godina, na ovom istom mestu, u prostoru i veličanstvenoj zgradi Vojne gimnazije, nama su uručene Diplome o završetku školovanja, na osnovu stečenih znanja, prebogatog obrazovanja i nadasve vaspitanja za budući život. Imali smo sreću da postanemo učenici prve klase Vojne gimnazije i da nas obrazuju i vaspitavaju u to vreme, usuđujem se reći, najbolji profesori u Srbiji – rekao je general Kovačević i podsetio na profesore koji su ostavili trag u njihovim životima, na školske predmete koje su učili, veštine koje su stekli i brojne aktivnosti koje su pratili te dodao da im je sve to bilo omogućeno zahvaljujući prvom direktoru pukovniku Dušanu Pujiću i njegovim saradnicima.

Prisutnima su se obratili i načelnik prve klase potpukovnik u penziji Budimir Kocić, profesor fizike Vladimir Branković i jedan od učenika prve klase pukovnik u penziji Miljko Erić. Svečanu akademiju muzičkim nastupom obogatio je Umetnički ansambl Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“.