GOLOTINJA, ODNOSI U DVORIŠTU, TAMNICA I TUŽBA ZA SILOVANJE: U dvorcu RAZVRATA braće Ivana i Alana dešava se SODOMA I GOMORA (FOTO)

Da ste li čuli za slavni dvorac Ser Ivana Vilziga u Hemptonu? Ako niste, u pitanju je mesto koje je poznato po ženama u toplesu, seksu na otvorenom i razvratu, a vlasnik je ponosan na reputaciju svog poznatog kompleksa.

"Plan za nedeljno popodne je sunčanje u toplesu. Ako to nije vaš đir, Ivan bi vam rekao: ‘To je zabava koja uključuje kupanje u toplesu. Dođite drugi put.‘ Naravno, Ivan je razvratnik", rekao je Ivanov brat Alan Vilzig za The Post.

Reč je o Ser Ivanovoj impresivnoj vili koja se proteže na 15 hiljada kvadratnih metara, a izgrađena je u stilu dvorca srednjovekovnog stila. Vila je na lošem glasu kao mesto za razuzdane noćne zabave, a oni koji su ih posetili tvrde da "što duže ostanete, to će ljudi postati razuzdaniji". Bivši gosti i dan-danas prepričavaju razne zgode i nezgode iz luksuzne kuće, a spominju se golo plivanje, seks u đakuzijima i tajanstvena tamnica u sklopu kuće.

Vlasnik Ivan inače je muzičar koji ponekad i nastupa na zabavama, a poznat je po tome da se rado šeta u providnom ogrtaču i tangama. Međutim, njegov brat Alan tvrdi da su raskalašne noćne zabave stvar prošlosti, sada su posvećeni poslepodnevnim roštiljima.

"To se završilo tamo negde oko 2017. Sada su aktuelni nedeljni popodnevni roštilji, pre nego što se ljudi vrate u grad", tvrdi brat Alan za NY Post.

Međutim, nova tužba probudila je stare priče. Kejt Vajtmen podnela je tužbu u martu ove godine u kojoj tvrdi da su je 2012. na zabavi u Ivanovom dvorcu "seksualno napastovali, zlostavljali, silovali, priklještili, pipkali, maltretirali, tukli i milovali optuženi Alon i Oren Aleksander", jednojajčani blizanci koji su bili česti gosti na zabavama u dvorcu.

Jedan od braće, Oren, važna je osoba u kompaniji "Official" za nekretnine, dok je Alon izvršni direktor u jednoj privatnoj firmi za obezbeđenje. Vlasnik dvorca, Ivan, takođe se navodi u tužbi, optužen je za navodni nemar, ali ni na koji način nije upleten u optužbe za napad i silovanje.

Vajtmen takođe tvrdi da su je braća, protiv njene volje, odvela u dvorac i napala u spavaćoj sobi koju koriste blizanci.

"Ova tužba je javno objavljena nakon što su Aleksanderovi odlučili da ne popuste i plate desetine miliona dolara. Uvereni smo da će se ova stvar rešiti u njihovu korist s obzirom na opsežnu zbirku moćnih dokaza, koji uključuju telefonske zapise, tekstualne poruke, elektronsku poštu i druga dokumenta čiji sadržaj jasno razotkriva ove tvrdnje", izajvio je advokat optuženih, Džim Feraro za The Post.

Brat vlasnika "palate zadovoljstva" objašnjava o kakvoj se tačno kući radi.

"Smisao je u tome da se na tim zabavama osećate seksi, glamurozno, da vam je zabavno i da postoji malo rizika. Da ste tamo bili sa svojom suprugom ili devojkom u subotu uveče, možda biste pronašli mesto za druženje. Parovi se ovde osećaju kao da su u rajskom vrtu", opisao je Alan, koji je izgradio kuću zajedno s bratom, ali je 2004. prodao svoj deo 58-godišnjem bratu Ivanu.

Međutim, izvor koji je razgovarao s NY Postom tvrdi da je istina malo drugačija.

"Kao muškarac, morao bih da se pojavim s devojkom. Dođete do te kuće, svi morate da se skinete i obučete takav ogrtač kao što Ivan nosi. Onda uđete u bazen, on vam kaže da je vreme da se pridružite, morate da se skinete goli i da stavite svoje stvari u ormariće pored. Ivan u nekom trenutku kaže: ‘Ajmo, ajmo, svi moraju da skinu ogrtače. Brzo, brzo!‘", ispričao je izvor.

I dok Ivan ovakve navode ne želi da komentariše za američke medije, Alan smatra da je mnogo toga preuveličano.

"Ljudi će sve to senzacionalizirati. Dođete tamo, vidite dve devojke kako se sunčaju u toplesu i, ako neko želi da bude idiot, onda će reći da moraju da trče okolo gole. Jednom sam pročitao da Ivan ima neke ormariće i da svaki gost mora da stavi svoju odeću u ormarić i da bude go ili pak da nosi ogrtač kao on. Postoje li ti ormarići? Da. Jesu li dovoljno veliki da u njih odložite odeću? Nisu. Oni služe za odlaganje telefona i takvih vrednih stvarčica. Moj brat nije hteo ni da čuje da je nekome nestao mobilni ili torbica na njegovim zabavama na kojima je prisutno 30 ljudi. To bi ubilo atmosferu", objašnjava vlasnikov brat.

Izvor je za NY Post takođe naveo da Ivan poseduje "tamnicu pored svoje garaže, kao i krevet s lisicama."

"Izgleda poput sado-mazo tamnice", rekao je izvor.

Ivan je u intervjuu iz 2011. rekao da je ta tamnica bila "inspirisana Kaligulom i markizom de Sadeom i da je ukrašena zlatnim listićima, granitom i mermerom". Prostor, prema njegovim rečima, ima tri namene: "To je tamnica koja bi dvorac učinila pravim dvorcem. To je takođe i prostor za presvlačenje i kabina za bazen. A služi i kao garaža za osam automobila."

"Imamo strogo pravilo da niko nikada ne sme da se je*** u toj sobi. Brat mi je jednom prilikom rekao da je poslednje što želi da čuje da ima seks-tamnicu", rekao je Alan.

Jedan učesnik zabave prisetio se 2012, kada su ljudi na toj žurki "definitivno pokušavali da se šunjaju po kući kako bi pronašli poznatu ‘sobu za seks‘, ali obezbeđenje je bilo u blizini i sprečavali su da se ulazi u određene prostorije."

Ovaj kontroverzni dvorac je izgrađen za zabave, a sadrži disko s velikim ogledalom, osam spavaćih soba, sobu za igru i ozvučenje kakvo možete da pronađete u boljim noćnim klubovima. U spoljnom dvorištu nalazi se statua koji je, prema Ivanovim rečima, "pola gola žena, a pola zmaj".

Redovni gost iz starih vremena prisetio se da je "dvorac bio mesto za seks".

"Svi su to znali. Braća su vrlo otvorena kad je u pitanju njihov životni stil. Bio sam tamo puno puta. Nikada nisam imao seks i nikada me niko nije prisilio na to. Braća su jako dobri momci. Ivan ima predivan ukus. Bilo je to mesto na otvorenom koje zagovara slobodnu ljubav i pozitivne vibracije", rekao je izvor, koji dvorac upoređuje s Diznijevim dvorcem.

Inače, braća Vilzig obogatila su se zahvaljujući svom ocu Sidžju. On je preživeo Holokaust, došao u Ameriku bez novca i zaradio milione u nafti i bankarstvu. Nakon njegove smrti 2003, Alan je prodao porodičnu banku u Nju Džerziju za 765 miliona dolara.

Dok su gradili svoj popularni dvorac, braća Ivan i Alan radili su u banci, a nakon što su ga dovršili 1997, njegova reputacija "zaprepastila je sve u banci", te su on i brat izbačeni s posla.

Ubrzo su se prepustili svojim kontroverznim, popularnim zabavama, a danas je Ivan "nesrećan i nervozan zbog tužbe u kojoj se navodi da je njegov čuveni dvorac poprište silovanja", tvrdi insajder i dodaje: "Nema govora da je Ivan bio umešan u išta od toga".

(Kurir.rs/ NY Post/ Jutarnji.hr/ L. S)

