VARALA MUŽA SA BIVŠIM, NIJE OČEKIVALA OVO OD LJUBAVNIKA: Usledio je ŠOKANTAN obrt kad je žena saznala šta joj se kuva iza leđa

Ako varate svog partnera, da li možete stvarno da budete ljuti kada se i vaš drugi ljubavnik viđa s drugim ljudima? Žena je priznala da se nedavno ponovno povezala s muškarcem kojeg je opisala kao svoju "prvu ljubav", a iako je u braku više od 30 godina, svom je bivšem suprugu iza leđa odlazila u "retke lične posete". Žena je rekla da više nije srećna u braku jer se oseća kao da joj je suprug više poput "dobrog brata" nego ljubavnog partnera, pa je viđanje bivšeg za nju bilo uzbudljivo i zabavno, piše Mirror.

foto: Shutterstock

Međutim, ona nije jedina žena u životu svog tajnog ljubavnika. Tvrdila je da njen bivši viđa drugu ženu "svakih nekoliko meseci" i rekla je da se zbog toga oseća ljubomornom - iako i ona vodi dvostruki život.

Objasnila je da ona i njena "prva ljubav" gaje osećanja jedno prema drugome, a stvari su postale toliko ozbiljne da je "upoznala njegovog sina", uprkos tome što njen suprug nema pojma ni o čemu. I dok je mislila da bi joj bilo u redu da njen tajni ljubavnik viđa drugu ženu, sada je shvatila da joj se zbog toga oseća loše.

foto: Profimedia

"Volimo se, bila sam kod njega i upoznala njegovog sina. On je bio otvoren o drugoj ženi. Prvobitno sam mislila da ću se složiti s tim, ali otkrila sam da mi to nije u redu. Kako se bliži vreme kada će videti drugu ženu, postajem zabrinuta i ljubomorna, a on neće da je se odrekne", napisala je.

Ljudi su joj u komentarima poručili da nema načina da se oseća "zadovoljnom" dok je u tako neurednoj situaciji sa svojim vezama. Ženi je rekla da, ako želi da prevari, to treba da bude "s nekim ko vam donosi samo mir i radost", jer nevera već izaziva "stres i krivicu".

Neki su joj poručili da poradi na svom braku, jer imaju međusobno poštovanje i određenu vrstu ljubavi. Da bi trebala da svoj brak pretvori u vezu koja joj daje ono što joj treba nego da ide za muškarcem i osećanjima iz svoje prošlosti.

(Kurir.rs/NajŽena/J.M.)

