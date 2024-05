"ZBOG MOJE DIJAGNOZE DOBIJAM PRETNJE SMRĆU": Ona ima narcisoidni poremećaj ličnosti, otkrila i kako se NAMERNO ophodi ka ljudima

Kajli Rekam, britanska influenserka iz Masačusetsa, otkrila je da ima narcisoidni poremećaj ličnosti tek pre nekoliko meseci, u 27. godini, iako se sa simptomima istog borila veći deo svog života. Ona je za "Mirror" ispričala kako izgleda život sa ovim poremećajem, rekavši da savremeni stručnjaci na društvenim mrežama često banalizuju narcisoidnost i čine da ljudi stiču utisak da ga ima više nego što je to zapravo slučaj.

"Uvek sam se osećala kao da nešto nije u redu. Dakle, kada sam dobila tu dijagnozu, sve je dobilo smisao. Mnogi ljudi pretpostavljaju da je narcis samo toksična osoba, loša osoba, kreten ili nešto slično. Ali, zapravo, da biste dobili dijagnozu morate imati najmanje pet od devet vrlo specifičnih kriterijuma. Ja ih imam sedam", ispričala je Kajli na početku.

Kada ljudima saopšti da je narcisoidna, mnogo ljudi je brzo etiketira kao "okrutnu", "zlobnu", pa čak i "demonsku" osobu. A iako su nedostatak empatije i manipulativno ponašanje sa ciljem da se "žrtva" ponizi, povredi, zastraši i iskoristi među tipičnim osobinama narcisoidnog poremećaja, ovo je samo vrh ledenog brega.

Još neki uobičajeni simptomi narcizma jestu i grandiozni doživljaj samog sebe, nerealne fantazije o postizanju bogatstva i izražena želja za povezivanjem sa osobama visokog statusa. Kajli se, međutim, bori sa potrebom za preteranim divljenjem, zavišću i postavljanjem nerazumnih očekivanja za sebe, što su pokazatelji takozvanog "prikrivenog narcizma". Ovo je introvertnija strana poremećaja, pri čemu se osoba ne pojavljuje kao stereotipni "glasni i ponosni" narcis, već se umesto toga oseća inferiorno i stidi se svog egocentričnog stanja.

"Govorila sam ljudima najokrutnije stvari i bila ponosna na to"

Ova 27. godišnjakinja priznaje da je ranije imala još jednu osobinu zbog koje nije mogla da održi zdrave veze ili da se zaljubi - često je iskorišćavala druge zarad lične koristi. Međutim, terapija joj je pomogla da prevaziđe ovo i tvrdi da je sada potpuno druga osoba.

"Namerno sam ignorisala ljude danima zaredom – ljude sa kojima sam izlazila- Gledala sam kako se njihove poruke gomilaju i osećala njihovu paniku i zabrinutost, i osećala sam ponos. Namerno sam objavljivala objave na društvenim mrežama kako bi znali da sam tu, da sam aktivna i da ih ignorišem. Ili sam samo pokušavala da započnem svađu neposredno pre nego što odu u krevet, kako bi imali neprospavanu noć, i osećala sam ponos zbog toga. Ili sam jednostavno iskorišćavala njihove ranjivosti i slabosti. Bila sam veoma dobra u čitanju mikro-izraza kod ljudi i otkrivanju nesigurnosti kod drugih, a to sam koristila protiv njih. Govorila sam im najokrutnije, gnusne stvari i iz toga sam izvlačila osećaj ponosa", iskreno priznaje ova mlada žena.

"Nisam mogla da volim ljude. Sve je to bilo transakcijski, sve sam radila za neku vrstu koristi ili dobiti... Gledajući unazad, osećam se kao potpuno druga osoba, ali znam da sam to bila ja. Osećam krivicu i kajanje , emotivno sam povredila mnoge ljude, nisam znala kako da pokažem pozitivne emocije", dodala je.

Kajli ističe da je narcizam, kada se njime ne upravlja, neverovatno štetan - posebno u emotivnoj vezi. Ipak, ističe da postoji i mnogo zabluda vezano za narcisoidni poremećaj.

"I narcisi su ljudi i mi imamo emocije"

"Ljudi misle da narcisi nemaju emocije, nemaju krivicu, nemaju kajanje. Nedostatak empatije ne znači da je nemate. Narcisi imaju puno emocija, ali njihova empatija je samo prigušena. Meni je, na primer, teško da se emotivno povežem sa nekim kada ima problem ili je u nevolji. Ja zapravo moram da logično da razmislim o tome i da kažem sebi: "Ok, on je uznemiren" - moram to da racionalizujem. Ja pokušavam da popravim stvari, želim da tome pristup logički i da uđem u režim popravljanja... Da li su narcisi sposobni za ljubav? Da, oni nisu nepopravljivi, nisu nesposobni da se promene, ali to zahteva mnogo rada sa njihove strane", objasnila je.

Kako bi razbila predrasude i proširila svest o narciosidnom poremećaju Kajli je pokrenula svoju Instagram zajednicu - tamo je prati oko 75. 000 ljudi!

"Ako imam poremećaj, pričaću o tome i pokušati da pomognem drugima. Zašto bih skrivala to? Ne bi trebalo da romantizuješ svoj poremećaj, ali mislim da ga ne treba ni demonizovati. Mislim da o tome treba govoriti na neutralan način i iznositi proste činjenice. Skoro svakodnevno dobijam pretnje smrću na društvenim mrežama zbog moje dijagnoze. Narcisoidnost je poremećaj, ali i mi smo ljudi - mi nismo roboti, mi nismo nepopravljivi, mi imamo emocije kao i vi, mi idemo u krevet kao i vi, mi smo sposobni za ljubav i sreću", zaključila je ona.

(Kurir.rs/BlicŽena/J.M.)

