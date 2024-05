POSTHUMNO PRIZNANJE ČUVENOM VRANJSKOM HIRURGU: Veče posvećeno dr Vukašinu Antiću

Veče posvećeno vrhunskom hirurgu, velikom čoveku i humanisti dr Vukašinu Antiću u organizaciji Srpskog lekarskog društva održano je u četvrtak u Pozorištu „Bora Stanković“ u Vranju. Porodici dr Vukašina Antića uručena su plaketa i diploma Nagrade „dr Vladan Đorđević“ za životno delo u oblasti istorije medicine. Dr Vukašin je nagradu dobio u decembru 2019. godine, na žalost zbog brojnih nesrećnih razloga ona će biti uručena teka 23. maja

Dodeli priznanja prisustvovale su brojne kolege, članovi SLD, prijatelji, poznanici, poštovaoci doktora Vuleta.

Prisutne na skupu pozdravila je predsednica SLD Podružnice Vranje doktorka Gordana Đorđević, specijalista ginekologije i akušerstva, kolegenica i prijatelj doktora Vuleta.

Doktorka Đorđević podsetila je da je SLD najstarije esnafsko udruženje u Srbiji, koje je osnovano daleke 1872. godine.

Dr Vukašin Antić – Čovek koji se pamti

O doktoru Vuletu govorio je prof. dr Dragan Mikić infektolog, redovni član Akademije medicinskih nauka SLD. ,,Moj dugogodišnji školski drug, kolega i istomišljenik, kada je u pitanju istorija srpske medicine napustio nas je pre četiri godine. Bio je poseban, posebno iskren čistoga obraza bez maske, bez želje da bude neko drugi. Ništa kod njega nije bilo stihijski, već istraženo, naučeno urađeno i čisto. Izuzetan doprinos imao je kao istoričar medicine . Izgradio je čvrstu vezu između lekarskog rada i istorijskog istraživanja. Pacijentima je hteo da vrati glas života, a ljudima o kojima je pisao da vrati glas večnosti. Monografija ,,Bolnica u Vranju“, koju je dr Vukašin izdao 2003. godine ocenjena kao svojevrsni istorijat vranjskog zdravstva i njegov najveći doprinos istoriji srpske medicine. Monografija je postala referentna literatura, bez koje je nemoguće pisati o istoriji Vranja, a ne pomenuti je. Sve što je napisao u knjizi duboko je preživljavao, dokumentovao i još bolje prezentovao na samo njemu svojstven način “, rekao je dr Mikić koji je svoj radni vek proveo na Infektivnoj klinici VMA.

Dr Zoran Vacić, generalni sekretar SLD i počasni član Akademije medicinskih nauka, predsednik Sekcije za istoriju medicine pozdravio je prisutne istakavši da je dr Vuleta upoznao kada je izlagao svoje radove "koji su bili fascinantni".

"Nagrada se dodeljuje za celokupni doprinos izučavanju istorije srpske medicine pre svega. Tu smo mnogi mogli od Vukašina i da učimo, jer je on bio stvarno izvanredni stilista. Nije bilo kongresa da Vukašin nije dao značajni doprinos radu tih kongresa. Nažalost smrt je bila brža.. Ja ne znam za hirurgiju u Vranju koliko će to biti i koliki je to gubitak, ali za istoriju medicine znam da je veliki gubitak", istakao je dr Zoran Vacić.

Doktor Vukašin Antić bio je poznati vranjski hirurg, onkolog, istoričar medicine i veliki humanista

O radu, delu i biografiji doktora Vukašina Antića govorila je primarijus magistar medicinskih nauka dr Marina Janjić, specijalista ginekologije i akušerstva. ,,Doktor Vukašin Antić bio je poznati vranjski hirurg, onkolog, istoričar medicine i veliki humanist. Čovek poznat izvan vranjskih prostora, koji je svojim radom i delima, kako na profesionalnom planu, tako i na društvenom, obeležio jedno burno i značajno vreme. Nestao je hrabri pojedinac, spreman da menja i popravlja svet na bolje, predan nauci i neprekidnom učenju. Nestala je jedna izuzetno bogata, svestrana ličnost, zainteresovana za skoro sve sfere ljudskog stvaralaštva, veliki poznavalac istorije Vranja i njegovog zdravstvenog života. Bio je istaknuti stručnjak, posebno iz oblasti onkologije dojke, dobar i nadasve human čovek, pun ljubavi prema svom pozivu omiljen među pacijentima, kolegama i saradnicima, rado viđen na manifestacijama kulturnog života u gradu“, istakla je dr Marina Janjić.

Plaketa i diploma Nagrade „dr Vladan Đorđević“ za životno delo u oblasti istorije medicine uručene su supruzi dr Vukašina, Gorici Antić. Skupu su prisustvovali Miroljub Stanković, savetnik gradonačelnika i Nikola Popović, član Gradskog veća zadužen za zdravstvo.

Vranje ga nije zaboravilo

Doktor Vukašin Antić dobitnik je i priznanja Grada Vranja 31.januar za profesionalna dostignuća.

Poznati vranjski hirurg dr Vukašin Antić, preminuo je u Kliničkom centru u Nišu, 1. aprila 2020. u 62. godini života posle duge i teške bolesti. Dr Vukašin Antić je za sobom ostavio suprugu i dvojicu sinova.

