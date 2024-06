"ČULA SAM SE SA JK" Milica otkrila da je pričala sa Karleušom NAKON SVAĐE SA DUŠKOM, pa spomenula Cecu i Vojaža: Ona je JEDNA...

Milica Pavlović održala je sinoć spektakularni koncert u Novom Sadu pred 8.000 ljudi.

Nakon koncerta Milica se obratila medijima, a prokomentarisala je i da li se čula sa svojom prijateljicom i koleginicom Jelenom Karleušom nakon incidenta u kome je njen suprug Duško Tošić u kući na Dedinju napao nju i njenog prijatelja.

foto: Kurir.rs/Ana Denda

- Naravno da sam se čula sa Jelenom. Kuclale smo se kroz neke porukice, ali bih zadržala to za sebe. Zadržala bih to za sebe, nek to ostane između nas dve - rekla nam je Milica.

foto: Printscreen

Milica je spomenula i Cecu Ražnatović i njen duet sa Vojažem, koji je izazvao podeljena mišljenja u javnosti:

foto: Mina Dishlenkovich

- Pre par dana Vojaž je nastupao u Austriji i ja sam ga pozvala i rekla mu: “Izvini, molim te, jel možeš neki novac da poneseš mojoj sestri za štikle, treba da mi se kupe za koncert?” Rekao je naravno. Tako da je i Vojaž bio deo svega ovoga. Ja njega jako volim kao umetnika, volim njegov rad i pesme. Uvek kad smo se videli smo se lepo ispričali i seli. Imao je samo reči hvale za mene i ja za njega. Što se tiče Cece, ona što uradi to uvek fenomenalno prođe kod publike, jedna je od najvećih i apsolutna podrška i sa moje strane - ispričala je Milica.