TRI KLJUČNA TRENUTKA U SLUČAJU NESTANKA MILANA IZ NIŠA: Policija sada traga za OVIM LJUDIMA - misterija šta se dogodilo za 5 sati

Farmaceut Milan Đorđević (41) iz Niša nestao je u ponedeljak na Suvoj planini, a potragu za njim otežava nepristupačan i komplikovan teren. Za njim tragaju sve dežurne službe.

Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, poslednji put je viđen u ponedeljak, oko 12 sati, kada je usnimljen na kamerama. To je ujedno i jedan od ključnih trenutaka za istragu.

„Kamere na jednoj od prodavnica u selu Jelašnica, usnimile su Milanovu „škodu“ kako prolazi putem ka Bojaninim vodama oko 11.30 časova, što znači da je na planini bio oko 12 časova. Na snimku se jasno vidi da je bio sam u kolima. Policija pokušava da pronađe ljude koji su tog prepodneva takođe bili na Bojaninim vodama, ne bi li saznali u kom pravcu se Milan uputio po izlasku iz vozila“, rekao je ranije sagovornik koji učestvuje u potrazi.

Ljudi videli Milana

Drugi ključni trenutak jesu izjave očevidaca koji tvrde da su Milana videli nakon toga. Reč je o deci, a o tome je govorila Milanova majka Marica Đorđević.

„Pretražili su planinu iznad Bojaninih voda, ali je Milan viđen poslednji put pored reke u selu kroz koji prolazi put koji vodi ka planini. Deca su ga videla dok je sedeo na nekoj klupi pored reke i kažu da je posle toga razgovarao sa čovekom koji je kosio livadu”, kazala je majka nestalog muškarca ranije.

Cigarete i upaljač

Treći ključni trenutak jeste trag koji je pronađen tokom potrage za Milanom.

Naime, kako su mediji pisali, u sredu ujutru je na Suvoj planini, nedaleko od osmatračnice na izletištu Bojanine vode, prvi trag nestalog farmaceuta. Reč je o kutiji cigareta i upaljaču.

„Policajka je pronašla cigarete i upaljač nedaleko od skretanja za osmatračnicu. Milanova porodica potvrdila je da se radi u njegovom upaljaču i cigaretama koje pušio. Potraga je sada usmerena usmerena ka osmatračnici i brdu ispod nje“, rekao je izvor.

Podsetimo, Milan Đorđević nestao je u ponedeljak. Kobnog dana on je bio na poslu, a nakon toga trebalo je da vodi dete na rođendan.

„Oko podneva javio snaji i rekao da ne može da stigne da uzme ćerku iz vrtića, ali da će stići da vodi sina na rođendan. Kad se nije pojavio, niti javljao na telefon, snaja je pozvala našeg starijeg sina, da joj pomogne, da on odvede dečaka na rođendan. Tada smo krenuli da ga svi zovemo na telefon, ali se nije javljao. Pametni sat koji mu je ostao u stanu pokazao je da se njegov telefon nalazi 19 kilometra od Niša. Zato je stariji sin sa drugarima otišao do Bojaninih voda i tamo pronašao parkiran Milanov službeni automobil”, rekla je ranije očajna majka farmaceuta Milana.

Misterija šta se dogodilo za pet sati

Milanova majka ukazala je i na to da je pitanje šta se desilo u periodu od 12 do 17 časova.

“Ne znamo gde je bio između 12 časova prepodne i 17 časova ili 18 časova, kada je njegov automobil zapazio na parkingu jedan biciklista. Bio je u 12 časova u Jelašnici, tu ga je kamera za video nadzor usnimila, ali nije pre 17 časova otišao na Bojanine vode. To nam je biciklista potvrdio. On nam je rekao da ga je automobil prestigao otprilike u 17 časova na putu ka Bojaninim vodama. Šta se za tih pet sati dešavalo sa Milanom, gde je bio, ne znamo. Zato molimo da se potraga preusmeri na to područje gde je poslednji put viđen, na područje oko Jelašnice, Studene i Čukljenika”, naglasila je Marica.

Apelujemo na sve građana da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o nestanku Milana, jave policiji.