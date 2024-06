KONTAKTIRAO ME JE PREKO INSTAGRAMA I REKAO DA JE ODUŠEVLJEN FOTKAMA: Jeziva ispovest žrtve osvetničke pornografije

Pojedini muškarci iz Srbije preko mreže Telegram svakodnevno dele na stotine privatnih i intimnih snimaka devojaka, kao i njihove lične podatke! Da stvar bude jezivija po ovim grupama se deli i dečija pornografija, ali i što je posebno šokantno - fotografije majki, sestara, ujni u lascivnom kontekstu.

Ovaj bizarni i perverzni svet je raskrinkan u istraživanju "Telegram iza senke: incest, decija i osvetnicka pornografija", čije su autorke članice udruženja "Osnažene" Ana Zdravković, Nikolina Tomašević i Staša Ivković poslednja tri meseca provele infiltrirane u Telegram grupe.

- Svakog dana u desetine sličnih grupa se pošalje preko 10.000 poruka. Ove grupe su prostor za muškarce da traže seksualne usluge, ali glavna tema im je osvetnička pornografija. Princip rada je sledeći - Gorepomenuti admini grupa žele da zarade. Kako to čine? Sa ili bez novčane nadoknade dobijaju fotografije i snimke uglavnom maloletnih devojaka (uz šifru: -18) koje su taj materijal poslale u poverenju, zatim skupljaju što veću količinu fotografija i snimaka, prodaju za minimum cenu od 50 evra. Nakon što zarade dovoljno na tim žrtvama, oni podele i javno taj materijal, jer više ne mogu da zarađuju na njima, pošto su se fotografije/snimci već dovoljno raširili - navodi se u istraživanju.

O tome kakve sve posledice osvetnička pornografija može imati po žrtve ispričala je u istraživanju jedna od oštećenih, a mi vam taj intervju prenosimo u celosti.

ISKUSTVO ŽRTVE

1. Možeš li mi reći, kako si se osećala kada si prvi put otkrila da su tvoje intimne fotografije podeljene bez tvoje saglasnosti?

- Prvi put sam saznala da su moje fotografije podeljene sasvim slučajno od nepoznate muške osobe, tako što mi je poslao Mesidž rikvest putem Instagrama, gde je on izrazio svoje simpatije i oduševljenje povodom objavljenih fotografija. U tom trenutku sam bila u neverici odakle je on to znao, ali nisam pridavala značaju. Mislila sam da je neko nagađanje u pitanju, gde se kasnije ispostavilo da su fotografije zaista objavljene u porno Telegram grupi. Bila sam besna, ljuta i osvetnički nastrojena. S obzirom na to da sam emotivno stabilna osoba, brzo sam prevazišla ovo stanje jer je već učinjeno i povratka nema.

2. Kako je ovo iskustvo uticalo na tvoj svakodnevni život, međuljudske odnose i emotivno stanje?

- Morala sam, kako bih zaštitila svoj identitet, da promenim svoj juzernejm na mrežama, kako mi se ne bi više javljale osobe iz te Telegram grupe, jer, kada su fotografije bile objavljenje, bio je objavljen i moj identitet. Ja sam to relativno dobro podnela, opet napominjem, jer sam psihički stabilna osoba koja je svesna svega, ali verujem da bi mnogima u mojoj situaciji bilo zaista loše. Imamo dosta primera suicida ili pokušaja suicida baš zbog ovakvih i sličnih situacija koje su nastale zbog kompromitovanja ličnosti.

3. S obzirom na nedostatak konkretnih zakona koji štite žrtve osvetničke pornografije, da li si uspela da nađeš neku podršku ili pomoć?

- Što se tice podrške i pomoći, nigde je nisam pronašla jer time bi trebalo da se bave organi za Visokotehnološki kriminal, a to je kod nas nerazvijeno ili nemaju interesovanja za ovakvu problematiku. Sve je na nama pojedincima, moramo biti maksimalno oprezni jer ne znamo ko šta može iskoristiti protiv nas. Danas je trgovina informacijama najbrža.

4. Šta misliš da društvo može uraditi kako bi bolje podržalo žrtve osvetničke pornografije?

- Ja mislim da društvo o ovom problemu nije ni svesno. Svakodnevno smo zatrpani raznim sadržajima tako da nismo ni sposobni da razgraničimo pojedine stvari, a granice su otišle predaleko. Sve ide iz krajnosti u krajnost. Toliko smo kao civilizacija nazadovali pojavom društvenih mreža da je to sada sve svedeno na animalno, to jest preovladavaju samo osnovni nagoni i to je to. Potrebne su decenije da bi došlo do nekog napretka, ali, iskreno, ne nadam se tome.

