UŽIVO! CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN: Hala ispunjena, zaštitna ograda oko klupe crno-belih! Sjajna vest za domaći tim pred start VIDEO

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 20.30

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN Hala: Aleksandar Nikolić Sudije: Saša Pukl, Milivoje Jovčić, Luka Kardum POTENCIJALNI SASTAVI CRVENA ZVEZDA: Lazarević, Teodosić, Tompkins, Davidovac, Mitrović, Lazić, Ilić, Nedović, Giedraitis, Gilespi, Topić, Dos Santos. Trener: Janis Sferopulos. PARTIZAN: Smit, Ledej, Avramović, Panter, Smailagić, Naneli, Trifunović, Anđušić, Doužer, Ponitka, Kaminski, Kaboklo. Trener: Željko Obradović.

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana od 20.30 časova u hali "Aleksandar Nikolić" igraju prvu utakmicu finalne serije za titulu šampiona ABA lige.

Titulu brani Partizan, a Crvena zvezda ima prednost domaćeg terena.

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je da je njegova ekipa fokusirana samo na prvu utakmicu, a ne na celu finalnu seriju ABA lige protiv Partizana.

"Cele sezone treniramo i naporno radimo da bismo došli do ovog momenta, do finala. Imamo prednost domaćeg terena i želimo da maksimalno fokusirani uđemo u utakmicu i igramo našu igru. Znamo šta treba da uradimo, igramo protiv velikog rivala. Mi znamo njih, oni znaju nas i daćemo sve od sebe da pobedimo u prvoj utakmici. Fokus nam je na prvoj utakmici, a ne na celoj seriji", rekao je Sferopulos.

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović:

"Celu godinu igramo da bi došli do ovog cilja, do velikog finala. Nadam se da ćemo biti spremni i da ćemo probati da damo sve od sebe. To je uvek najvažnije", istakao je Obradović.

Kratku poruku uoči prve utakmice imao je i kapiten crno-belih, Kevin Panter:

“Naša očekivanja su da pobedimo i da postignemo što više poena. Znamo da nas očekuju pune tribine i veoma napeta atmosfera.“, naglasio je Kevin Panter.

