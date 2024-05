DOUŽER PRED ZVEZDU: BIĆE VIŠE OD UTAKMICE! Amerikanac HVALIO Teodosića pa rekao: Pokušaćemo da iskoristimo njegove godine!

Crvena zvezda i Partizan u ponedeljak od 20.30 u hali "Aleksandar Nikolić" počinju finalnu seriju ABA lige.

Igrač Partizana Pi Džej Doužer pričao je za Mozzart sport pred meč sa crveno-belima.

foto: Starsport

- Definitivno očekujem uzbudljive i teške utakmice... biće to nešto više od košarke. Nema šta novo da se kaže o protivniku. Niti postoji neki specijalan recept ili tajna. Zapravo vrlo je jednostavno, agresivniji tim će imati veću šansu da pobedi. Videli smo to u okršajima ova dva tima. Kada smo mi bili agresivniji u odbrani, uspevali smo da pobedimo, isto važi i za njih. Spremni smo na teške mečeve - rekao je Amerikanac.

Dotakao se i jednog od najboljih igrača Crvene zvezde ove sezone Miloša Teodosića.

- Kada imaš visok IQ, kao što on ima, onda definitivno možeš da igraš ovu igru znatno duže na veoma visokom nivou. On je to definitivno pokazao, ali nadam se da ćemo mi njegove godine moći malo da iskoristimo, da izbacimo loptu iz njegovih ruku - istakao je Doužer.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

01:51 KUZMANOVIĆ O JOKIĆU