"U TOM SLUČAJU ZVEZDA NE MOŽE DA GARANTUJE BEZBEDNOST" Crveno-beli poslali OŠTRO PISMO na račun ABA lige - sevaju žestoke varnice!

Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras od 20.30 počinju finalnu seriju ABA lige duelom u hali "Aleksandar Nikolić" gde će crveno-beli biti domaćini u prve dve utakmice.

Atmosfera je naelektirsana, "varnice" uveliko sevaju, saopštenja se ređaju a sada je na adresu ABA lige, a koje je namenjeno Srđanu Dožaiju, Miliji Vojnoviću i Dubravku Kmetoviću stiglo pismo od Crvene zvezde, koje vam prenosimo u celosti:

- Gospodine Dožai, Vaš dopis u vidu nekakvih odgovora na naše pitanja i konstatacije koje smo postavljali prethodnih dana u dopisima, navodeći brojne greške, nelogičnosti, neregularnosti, tražeći samo jedno (regularne) uslove da organizujemo i igramo finale ABA lige, promašio je suštinu i nije dao odgovor na makar jedno od ključnih pitanja koje smo postavili. Tri sezone slušamo od Vas iste priče, a situacija u ABA ligi je sve gora po pitanju regularnosti! Što znači da, ili ne shvatate šta se događa, i trenutak koji je kritičan za ABA ligu, ili to radite smišljeno, ali ne za dobrobit lige.

U vašem više nego opširnom dopisu nema konkretnog odgovora ni na jedno pitanje koje smo postavili. I Vi to dobro znate, ali uporno pokušavate da manipulišete. Sramno je da vi tražite zaštitu od sportskog direktora Milije Vojinovića, a da Vas podsetimo, to ste radili i prošle godine kada ste bili pritisnuti istinom i činjenicama. Jasno nam je zašto vas ne interesuje Kamnikar i Opatija; lažete da Vam je Milorad Milojković rekao da zahtev za delegiranjem slovenačkih sudija u KRK nije istinit. Navodno niste upoznati oko slučaja sudije Nedovića, kao ni oko Damira Javora, kao što godinama niste bili upoznati oko iživljavanja sada već dokazanog lopova Mateja Boltauzera. Pričate priču o utakmici Partizan – Igokea, gde priznajete grešku, a onda to kompenzujete „usporenim ritmom u delegiranju“, šta oštećeni klub ima od toga?

Da li su „merodavni propisi“ ABA lige u slučaju Mateja Boltauzera i iznad zakona država? Nas ne interesuju Vaša usmena telefonska obećanja, jer vi kršite i pisana! Što se tiče priče oko Zorana Savića, upravo ova dva čoveka iz nekadašnje Jugoplastike koje ste pomenuli u vašem dopisu, imaju vrlo „interesantno“ mišljenje o vama, i o vašim „ranim radovima“ kao i novinarka iz Foče Maja Kostović. Priznali ste da su napravljene greške u trećoj utakmici polufinala, ali po sistemu „malo njima, malo drugima“ što bi se moglo nazvati – licemerje. Žalosno je da na ovakav način odgovarate klubu kakav je KK Crvena zvezda, koji očigledno ne poštujete, i to pokazujete nekoliko sezona unazad.

Sa žaljenjem konstatujemo da ste pomešali i uloge. Nismo mi VAŠ servis, NEGO STE VI NAŠ, i za to dobijate više nego lepu apanažu u vidu plate koju vam obezbeđuju klubovi ABA lige, da bi se pozivali na nekakav Mobing! Ako i ima mobinga onda ga Vi i odredjene Vaše sudije činite prema klubovima. I to više nije mobing nego „silovanje“ iz sezone u sezonu! Sramno je da naše apele, upozorenja i dopise da nam obezbedite ravnopravne uslove tako nazivate.

I to samo zato što ne radite svoj posao. KK Crvena zvezda Meridianbet smatra da ste ovim izborom VI prvenstveno komesar za suđenje Srđan Dožai PREUZELI SVU ODGOVORNOST za sva dešavanja u prve dve utakmice, jer ste stali svojim izborom iza sudija koje ste samo nekoliko sati pre toga javno prozvali da su napravili veliku grešku u utakmici broj 3 polufinala koja je odigrana u petak, i praktično tom greškom odredili dalji tok, i konačno ishod te utakmice! Ovde nema „usporenog ritma delegiranja“?

Nama ne možete da prodajete fraze i dezinformacije. Pošto nam je Vaš dopis definitivno pokazao i da nas sve smatrate neozbiljnim ljudima kojima mislite da možete da „prodajete priče“ uopštenim rečenicama bez konkretnih odgovora. KK Crvena zvezda Meridianbet će Vam konkretno skrenuti pažnju na moguće posledice (kojih možda niste svesni, ili jeste, ali sa ciljem da teret eventualnih problema i krivice prebacite na nas): OTVORENO SMO ZABRINUTI da ste ovakvim izborom UNAPRED PRIPREMILI SCENARIO ZA PRAŽNJENJE HALE I NASILJE delegiranjem sudija koji pokazuju rečima i delima na terenu otvorenu netrpeljivost prema KK Crvena zvezda; Pošto se ovde vidi jasna namera, i identičan scenario iz prethodnih godina, uključujući i identična saopštenja KK Partizan o garancijama za bezbednost i napuštanju hale, koji je KK Crvena zvezda Meridianbet svojom organizacijom u nekoliko navrata izbegavao bez težih posledica i nereda, sada, ovom prilikom moramo i da Vas upoznamo sa pravnim i svim drugim posledicama koje Vas očekuju u slučaju da do toga dođe: Vi, na prvom mestu komesar za suđenje, pa i svi ostali kao predstavnici lige, bićete optuženi za izazivanje nereda na utakmici što predstavlja krivično delo po Krivičnom zakonu Republike Srbije na čijoj teritoriji se igra ovo finale.

Ukoliko KK Crvena zvezda Meridianbet ne dobije ravnopravan tretman kod sudija u predstojećem finalu koje ste delegirali bez ikakve kaznene politike za velike greške u polufinalu, za sva dešavanja u prve dve utakmice finala smatramo da ste PREUZELI SVU ODGOVORNOST ZA SUĐENJE U FINALU, ali i sve posledice. Ko nama može da garantuje da će publika koju već godinama iritiraju te iste sudije greškama na štetu KK Crvena zvezda, mirno sedeti i gledati (opet) greške i opet od istih sudija, koje ste (opet) Vi delegirali? To se zove gospodine Dožai - namera! Zato ako sudije budu „grešile“ kao u petak, ili kao na utakmici Partizan – Crvena zvezda prošle sezone sa identičnim namerama i „slučajnim greškama“ (targetiranje najboljih igrača ličnim greškama, isključivanja čak i u istom minutu utakmice od strane istog sudije…) KK Crvena zvezda Meridianbet NE MOŽE DA GARANTUJE bezbednost.

Tu bezbednost ugrozili ste im VI kao komesar koji ne radi svoj posao, i ABA liga, koju predstavljate, slučajno ili ne radeći za platu koju Vam obezbeđujemo MI klubovi ABA lige kako bi nam obezbedili uslove da se RAVNOPRAVNO i u regularnim uslovima takmičimo u ovoj ligi. Pošto vidimo već kroz identičan „igrokaz“ šta nam se sprema, ukoliko se bilo šta dogodi u prve dve utakmice finala, za to ćete biti i krivično gonjeni - stoji u dopisu crveno-belih.

