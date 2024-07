BJANKA IZ LUKSUZNOG HOTELA IZAŠLA SAMO U OVOME: " Namerno to radi kako bi privlačila pažnju", osoblje hotela je prozrelo njen plan

Iz dana u dan Bjanka Ćensori iznenađuje sve promiskuitetnijim izdanjima, a sada je ponovno viđena sa svojim suprugom Kanje Vestom kako izlazi iz poznatog losanđeleskog hotela.

U proteklih su sedam dana već dva puta viđeni u blizini ove poznate lokacije, a reperova supruga je svakog puta šokirala novom odevnom kombinacijom. Ovog je puta jedva prikrila svoj dekolte oskudnim kupaćim kostimom, a uparila ga je sa minijaturnim šortsem. Obula je i crne štikle sa zatvorenim prstima koje su bile pričvršćene tankim kaišićima koji su se vezali oko njenih zglobova.

Bjanka ponovo više gola nego obučena foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Inače, fotografi su je ovog puta uhvatili kako stiže u preskupom automobilu, a društvo joj je pravio njen suprug. Kanje se odlučio za potpuno crni komplet koji se sastojao od crne majice s kapuljačom i udobne trenirke.

Kako piše Daily Mail, u otmenom hotelu u kojem poznati supružnici ručaju i odsedaju, jedna noć košta čak 774 dolara. Prem navodnima jedno od radnika u hotelu, Bjanca ovde dolazi namerno.

"Ona dolazi ovde sve vreme, i to namerno. Znam kad je tu jer se uvek skupe brojni fotografi. Spavala je ovde neko vreme, mislim da čak i nekoliko jeseci, a poslednji put je bila ovde u utorak ili sredu" rekao je radnik dodavši kako je uvek oskudno obučena.

Bjanka vipe ne nosi ni donji veš foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Podsetimo, nedavno su se ugostitelji pobunili protiv Bjanke i Kanjea, upravo zbog njenih izazovnih autfita, te su im brojni zabranili ulazak u restorane, no ovaj poznatih hotel očigledno još nije.

Ćensori je postala poznata po svojim hrabrim modnim kombinacijama, ali čini se da sve više ljudi to ne odobrava. Mnogi za to krive njenog supruga jer je poznato da je on i svoju bivšu suprugu Kim Kardašijan, takođe oblačio kako je hteo.

