ŽENE NAJBOGATIJEG ČOVEKA NA SVETU MORAJU DA POŠTUJU STROGA PRAVILA: Od bivših je tražio OVO, a evo šta se dešava kad mu kažu NE

Ilon Mask je jedan od najbogatijih ljudi na planeti i već godinama pod budnim okom javnosti. Mnogi ga smatraju čovekom koji pokušava da spasi ovaj svet.

Najpoznatija skorašnja vest je ta da je kupio poznatu Tviter mrežu za 44 milijarde dolara i time kako kaže dao veću slobodu govora ljudima, koja im je bila ukinuta. Od kako se zna za njega, njegov ljubavni život često se provlači kroz medije, a nije tajna da je izuzetno slab na poznate dame.

Njegov privatni život intrigira mnoge, a ima stroga pravila kojih moraju da se drže žene kad su s njim u vezi, ukoliko žele da ostanu sa njim. Sajt Your Tango otkrio je koja su to pravila.

Sve bivše moraju da se slažu

Ilon Mask slab je na poznate dame, iza sebe ima dva braka, devetoro dece i dodatna drama mu zaista ne treba. Zbog toga mu je važno da se svi slažu i da mu ne stvaraju nikakve neprijatnosti.

Nakon razvoda od svoje prve žene Žastin Vilson, Mask se oženio glumicom Talulom Rajli. U intervjuu za Marie Claire 2010. godine Vilson je kazala da je poslala mejl Taluli kao neku vrstu mirovne ponude, rekavši: "Rado bih živela u francuskom filmu, u kojoj dve žene postaju prijateljice i dele različite filozofije.“

Moraju da se prilagode njegovom rasporedu

Mask je dugo važio za najbogatijeg čoveka na svetu i, očekivano, vrlo je zauzet. Razlog zbog kog on i glumica Amber Herd nikada nisu zaista uspeli da opstanu je što ona nije bila u stanju da prati njegov raspored.

- Zabavljali su se nekoliko meseci, ali su sada oboje veoma zauzeti poslom. Bilo im je teško da nađu vremena da se vide - rekao je ranije izvor za People.

- Ilon radi dan i noć. To je njegov život i on ga voli. On trenutno nije u poziciji da bude u vezi i zato je raskinuo s njom - dodao je izvor.

Takođe, navodi se da su posao i obaveze glavni razlog zbog koga se rastao od pevačice Grajms. Ona je zbog posla provodila mnogo vremena u Los Anđelesu, dok je Mask okupiran kompanijama Tesla i SpaceX u Teksasu.

Ne smeju da otkažu planove sa njim

Vilson je tada otkrila i da Mask ne prihvata "ne“ kao odgovor. Dok su bili studenti na Kvins univerzitetu u Ontariju u Kanadi, oni su se upoznali tako što ju je Mask pozvao na sladoled, a pre toga je tvrdio da ju je upoznao na zabavi na kojoj nikada nije bila.

- Rekla sam ‘da‘, ali onda sam ga oduvala porukom na vratima moje sobe. Nekoliko sati kasnije on se ljubazno pojavio preda mnom na fakultetu sa dva korneta sladoleda, smeškajući se - ispričala je Vilsonova.

Neke stvari jednostavno su zabranjene

Vilson i Mask su nažalost izgubili bebu 2002. godine od sindroma iznenadne smrti odojčadi. Nakon toga Ilon je svojoj supruzi jasno stavio do znanja da nikada ne želi da priča o tome i uvek je sprečavao u pokušajima da progovori na tu temu.

- Ilon je jasno stavio do znanja da ne želi da priča o prvom sinu kog je izgubio. Nisam razumela to, kao što on nije razumeo zašto sam ja otvoreno tugovala jer je on to smatrao emocionalno manipulativnim - kazala je Vilson.

Ne želi veze na noć

U nekoliko navrata Ilon je rekao medijima da ne voli neobavezno da se zabavlja i da se sa devojkama viđa sa namerom da uđu u ozbiljnu vezu, te da je u poztazi za srodnom dušom.

- Tražim dugu vezu. Ne tražim vezu za jednu noć. Tražim ozbiljnog saputnika ili srodnu dušu, takve stvari - rekao je jednom prilikom za Rolingstone magazin.

Moraju da ignorišu novinske napise

Ilon je uvek pod budnim okom medija koji bi da isprate svaki njegov potez i korak, a to se i te kako tiče i one s kojom je u ljubavi.

- Jednostavno nisam bila spremna na to. Nehajno odgovorite nekome nešto u tvitu, a onda to završi u vestima na Fox News. To je veoma uznemirujuće - rekla je Grajms za Wall Street Journal.

Novac koji im da moraju da potroše

Biti sa najbogatijim čovekom na planeti ima svoje finansijske prednosti. Ilon devojkama daje kreditne kartice i dozvoljava im da njima kupuju šta god požele.

Vilson je tako otkrila da joj je jednom dao kreditnu karticu da kupi onoliko knjiga koliko je želela dok su se još zabavljali. Grajms je, međutim, odbila da uzme novac od Ilona, rekavši da bi se osećala krivom ako bi on preusmerio sredstva od, recimo, vrlo bitnog projekta i Tesle na njen umetnički projekat koji je u poređenju s tim, kako kaže, nevažan.

- Ne mogu da govorim ono što govorim i da verujem u ono u šta verujem, a zatim da uzmem novac od svog dečka - kazala je Grajms.

Obožava plavuše

Po njegovom izboru vidi se da iz nekog razloga Mask zaista voli plavuše.

- Kada sam prvi put upoznala Ilona, nisam bila plavuša… Bez obzira na to kako sam izgledala, Ilon me je terao da budem plavuša - kazala je njegova prva žena.

Stalno joj je govorio da se ofarba u platinasto, iako je ona odbijala.

I druga žena je ofarbala kosu u plavo, Amber Herd je poznata plavuša, a i Grajms je neko vreme farbala kosu u plavu pre nego što ju je obojila u više različitih boja.

Ne spava sam

U intervjuu za Rolling Stone iz 2017. Ilon je otkrio da mrzi da spava sam, te se očekuje od partnerke da uvek bude uz njega.

- Ubija me odlazak na spavanje kad sam sam. Vrlo dobro znam kakav je osećaj biti u velikoj praznoj kući, koraci odjekuju hodnikom, nikog nema i nikog na jastuku pored tebe - kazao je Ilon Mask.

Posao je na prvom mestu

Ovo pravilo ne važi samo za njega već i za ljude koji su u njegovoj okolini, a naročito partnerke.

- Tužno je kako ljubav može biti tako lepa stvar, ali onda postane vrlo nezgodna stvar koja ti uništi karijeru - otkrila je Grajms u jednom intervjuu.

Moraju da budu dobre sa decom

Poznati milijarder je otac devetoro dece. Petoro ima sa prvom ženom, sa Grajms dvoje, a blizance sa Šivon Zilis, direktorkom jedne od svojih kompanija. Prirodno, devojka koja bi da ostane s njim u najmanju ruku mora da ima razumevanja za to što je on tata tolikoj deci.

