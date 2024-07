SELIN DION PLENI NA BINI U PARIZU: Čuvena pevačica otvorila Olimpijske igre i pored BOLESTI, publika nagradila dirljiv čin

Kanadska pevačica Selin Dion upriličila je otvaranje Olimpijskih igara u Parizu. Ova muzička zvezda, iako teško bolesna, nije odolela ovoj laskavaoj ponudi. Osim što je laskava, veoma je i isplativa. Naime, ovo je bio njen prvi nastup nakon otkrivanja javnosti da boluje od opake bolesti. Poslednji put je pevačica nastupila uživo u julu 2019. u Londonu.

Dion je zatvorila svečanu ceremoniju nastupom s prve bine Ajfelove kule i izvela dve pesme. Najpre je oduvala izvođenjem klasika francuske šansonjerke Edit Pjaf "L'Hymne à l'amour".

Dva miliona za nastup

Za ovaj nastup organizatori su izdvojili 2 miliona dolara, a ona će na otvaranju kako piše TMZ otpevati samo jednu pesmu. Pored honorara, plaćeni su joj i svi putni troškovi, ali i smeštaj. Selin izvodi Himnu ljubavi ("L'Himne a l'amour") Edit Pjaf. Dion je već nastupala na otvaranju OI i to u Atlanti 1996. godine.

Selin Dion boluje od retkog poremećaja

Pevačica je već neko vreme u centru pažnje nakon što je otvoreno počela da govori o sindromu ukočene osobe, retkog autoimunog poremećaja, sa kojim se bori već neko vreme. Selin je objavila dokumentarac "Ja sam: Selin Dion" u kome je obećala da će se vratiti na scenu. A mučne scene kroz koje prolazi pevačica od drhtanja, grčenja i jakih bolova ne prestaju da obilaze planetu.

U ovom filmu muzička zvezda je otkrila zašto je odlučila da fanovima izbliza prikaže kako izgleda njena bitka za zdravlje.

"Ovih poslednjih nekoliko godina bio je veliki izazov za mene, put od otkrivanja sindroma ukočene osobe do učenja kako da živim sa tim i da upravljam ovim sindromom, ali da ne dozvolim da me on definiše. Kako se put do nastavka moje karijere nastavlja, shvatila sam koliko mi je nedostajalo to što sam mogla da vidim svoje fanove. Tokom ovog odsustva, odlučila sam da želim da dokumentujem ovaj deo svog života, da pokušam da podignem svest o ovom malo poznatom stanju, da pomognem drugima koji dele ovu dijagnozu", rekla je slavna pevačica.

Kako piše „Tudej“, Dion je otkazala boravak u Las Vegasu 2021. godine zbog zdravstvenih problema. U decembru 2022. otkrila je da ima sindrom ukočene osobe, neurološki poremećaj koji uzrokuje ukočenost mišića i spazam, uključujući i mišiće koji se koriste za pevanje. Zbog toga je bila primorana da otkaže svoju svetsku turneju „Courage“, uključujući i datume tokom 2024. godine, ali je izjavila da se nada da će moći ponovo da nastupa

Šta je sindrom ukočene osobe?

Sindrom ukočene osobe je redak neurološki poremećaj. Simptomi progresivnog stanja mogu da uključuju ​​ukočene mišiće trupa, ruku i nogu, kao i grčeve mišića koji mogu biti izazvani zvukovima, dodirom ili emocionalnim stresom, prema američkom Nacionalnom institutu za neurološke poremećaje i moždani udar.

Stanje može imati ozbiljne posledice na kvalitet života. Osobe sa sindromom ukočene osobe mogu da postanu pogrbljene i da teško hodaju. Takođe, pacijenti koji imaju ovaj sindrom mogu češće da padaju, jer im nedostaju refleksi mišića da se zadrže ili uhvate, što može da dovede do brojnih povreda.

