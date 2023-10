PROCURILE JEZIVE PRETNJE NAJBOGATIJEG ČOVEKA NA SVETU: Ovako je zastrašivao PRODUKCIJU da bi njegova draga glumila u filmu

Amber Herd nije se baš uklopila u ekipu "Akvamena", do te mere da je Marvelovog junaka u njenom slučaju odigrao bivši dečko glumice Ilon Mask, zaključuje The New York Post. Naime, prema novom izveštaju koji je objavio Variety, 37-godišnja glumica navodno je zamalo otpuštena iz franšize jer je zamoljena da se ne vraća u nastavak "Akvamen i izgubljeno kraljevstvo", sve dok glavni izvršni direktor Tesle nije "uverio" Warner Bros da preispitaju svoju odluku.

Drama koja se odigravala iza kamera obznanjena je donekle i na suđenju za klevetu Džonija Depa i Amber Herd, jer su na njemu iznesene i beleške glumičine terapeutkinje, dr Don Hjudžes.

One su opisivale zbivanja na setu "Akvamena", gde se navodno pijani Džejson Momoa obukao poput Depa i terao da Herd odustane od uloge Mere, navodi Variety. Tokom suđenja, Herd je tvrdila da je bila u stalnoj opasnosti da bude doslovno izbrisana iz filma.

"Borila sam se da zadržim svoj posao i najveću filmsku priliku koju sam imala do sada u toj franšizi. Morala sam jako da se borim da ostanem u ‘Ligi pravde‘ jer bilo je to u vreme razvoda", rekla je Herd dok je svedočila.

"Dobila sam scenario za ‘Akvamen 2‘ i zatim nove verzije scenarija u kojima su izbačene scene koje su prikazivale moj lik i još jednog lika. U suštini su skinuli puno od moje uloge", tvrdila je Herd.

Dok je Momoin tabor odbio bilo šta da komentariše, portparol DC-ja opovrgnuo je glumičine tvrdnje za Variety, rekavši: "Džejson Momoa se sve vreme ponašao profesionalno na snimanju ‘Aquamana i izgubljenog kraljevstva‘." I drugi su ponovili te tvrdnje prema pisanju Varietyja.

"Džejson daje sve od sebe na setu, i da, voli s vremena na vreme da popije pivo kao i svi, ali se ne pojavljuje pijan na setu", rekao je izvor koji je bio na setu u Londonu 2021, dodajući da su se dve zvezde slagale, te da su viđene kako se zajedno šale.

Međutim, prema izvoru koji je razgovarao s Varietyjem, Herd je navodno bila vrlo blizu izbacivanju iz "Akvamena". Warner Bros i reditelj filma, Džejms Von, poslali su pismo njenom advokati Karlu Ostenu, u kojem su naveli da joj nedostaje hemije s Momoom i da od nje neće tražiti da se vrati u nastavak. Na kraju je Herd navodno zadržala ulogu jer je njen bivši ljubavnik naterao jednog od svojih advokata da pošalje "uvrnuto pismo Warner Brosu preteći da će ih zapaliti" ako glumica ne bude u nastavku, kaže izvor. Warner Bros popustio je pod pritiskom 52-godišnjeg izvršnog direktora X-a i nastavio saradnju s Herd.

