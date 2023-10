"UČITELJICA BI VIKALA NA MENE, A JA NIŠTA NE BIH ČUO NI VIDEO": Najbogatiji čovek na planeti bio ČUDAK u školi od kog su ZAZIRALI

Ilon Mask, na glasu danas kao čudesni biznismen i vizionar koji stoji iza kompanija kao što su SpaceX, Tesla Inc., Neuralink Corp. i The Boring Co., nije imao srećno detinjstvo. Kao i kod mnogih genijalaca, njegove prve godine bile su prožete izazovima i nesporazumima, piše Benzinga. Mask (52) bio je dečak koji je nekada bio označen kao drugačiji i to ne na najbolji način. Najnovija biografija bavi se njegovim detinjstvom i načinom na koji ga je ono oblikovalo.

Od ranog detinjstva bila je očita Maskova intelektualna radoznalost, nastavlja Benzinga. Dok je bio mali, njegova majka Maje Mask prepoznala je izuzetnu inteligenciju svog sina i upisala ga u malu školu kad je imao tri godine. To je bilo protivno savetu direktora koji je verovao da će Maskove mlade godine predstavljati izazov za druženje sa starijom decom. Maje je insistirala da se Elon upiše u školu, rekavši direktoru: "Stvarno imam genijalno dete." Ali Maskovo iskustvo nije bilo ono što je Maje očekivala za svog sina. Mask je u školi bio dečak za kojeg se često činilo da je izgubljen u svojim mislima.

"Učiteljica bi mi prišla i vikala na mene, ali ja je zapravo ne bih ni video ni čuo.", rekao je Ilon Mask. Kako se to ponavljalo, izazvao je zabrinutost, što je podstaklo sastanak s direktorom škole koji je Elonovim roditeljima doslovno rekao: "Imamo razloga da verujemo da je Ilon retardiran." Tražeći objašnjenje za njegovo ponašanje, roditelji su nagađali da ima problem sa sluhom, pa su mu kako je to kasnije ispričao Mask, izvadili krajnike.

Mask je bio potpuno zadubljen u posmatranje, često gledajući kroz prozor. Kad su ga učitelji upozoravali da ne obraća pažnju, on bi odgovarao u stilu: "Lišće sada postaje smeđe." No njegova sklonost izolaciji nije bila zbog nedostatka inteligencije ili problema sa sluhom. Umesto toga, on ga opisuje kao mentalni mehanizam koji mu je omogućio duboko promišljanje.

"Još od detinjstva, ako počnem da razmišljam o nečemu zahtevnom, sva moja čula za senzaciju se isključe.", objasnio je Mask. Takva zamišljenost bila je preizazovna za njegove vršnjake.

"Najbolje je ne pokušavati ništa dok on ima taj prazan pogled.", zaključila je njegova majka. Dečak s tako jakim unutrašnjim svetom suočio se sa značajnim izazovima u uspostavljanju veza.

"Kad je krenuo u školu, postao je tako usamljen i tužan.", ispričala je njegova majka. U intervjuu za Rolling Stone 2017. rekao je: "Kad sam bio dete, rekao sam jednu stvar. ‘Nikad ne želim biti sam.‘ To je ono što bih rekao. ‘Ne želim biti sam.‘"

Prema biografiji, tako rani upis Maska u školu bila je greška i Maje je trebala poslušati učiteljev savet i pričekati. Nije imao prijatelja. Tek na koledžu stekao je prvog bliskog prijatelja van porodice. Za mnoge su skepticizam i kritike s kojima se Mask suočavao tokom detinjstva mogli značiti kraj ambicije. Ali za Maska, navodi Benzinga, čini se da je nevolja samo podstakla njegovu želju. Čak i kada su ga učitelji označili kao "drugačijeg" ili kada se suočio sa svetom koji nije baš razumeo njegovu introspektivnu prirodu, ostao je nepokoleban. Sada, kao najbogatiji čovek na svetu 2023., Maskova su postignuća neporeciva.

