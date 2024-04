GLUMICA VANJA NENADIĆ U ZAGRLJAJU DEČKA POKAZALA TRUDNIČKI STOMAK: Da li je ovo najlepša fotografija nakon MARATONA U BEOGRADU?

Mnogi glumci trčali su danas polumaratonsku trku ulicama Beograda zajedno sa svojim prijateljima i mnogobrojnim građanima Beograda i Srbije. Nakon gotovo dva sata na cilj je stigao i Marko Todorović.

foto: Privatna Arhiva, Instagram

Glumac je posle trke poleteo u zagrljaju koleginice Vanje Nenadić.

- “Marko je crk’o”. Patili smo, ali smo uspjeli!!! Hvala @bgd_maraton i @darko_habus na organizaciji najljepseg dogadjaja u gradu" - napisao je glumac na svom Instagramu.

foto: Privatna Arhiva, Instagram

Marku su podršku pružile i druge kolege. Vanja, koju trenutno gledamo u ulozi Anje u seriji "Tajne vinove loze", u drugom je stanju, a bebu čeka sa svojim kolegom.

Par se verio krajem prošle godine u Londonu, a njihova sreća uskoro će se umnožiti, s obzirom na to da su mediji preneli navode da je u petom mesecu trudnoće.

foto: Damir Dervišagić

Lepa glumica nakon toga je potvrdila za Telegraf.rs da je u blagoslovenom stanju!

- Istina je. Ali, pazite, ja sam htela to na drugi način sve da objavim, tako da meni sad stvarno... Nemam mentalnog kapaciteta da sad sve to izvedem ovako na tim intervjuima, tako da verujem da će biti prilike u narednim mesecima, malo mi je sve to danas bilo neplanirano i ne znam ni kako se desilo. Pa, eto, da se čujemo malo kasnije ako može, ne danas kasnije, nego posle nekog vremena, jer nisam uopšte sada planirala da objavljujem to na taj način, tako da ne bih sad nešto izjavljivala posebno na tu temu. Ovo mi je sve malo too much, ali čućemo se tim povodom u neko skorije vreme - otkrila je lepa glumica za pomenuti medij.

foto: Privatna Arhiva, Instagram

U društvu s Markom trčao je i njegov kolege Aleksandar Vučković.