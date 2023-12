SRPSKE GLUMICE STALE NA LUDI KAMEN: Naše poznate dame dugogodišnje ljubavi krunisale brakom, a imale su BAJKOVITA VENČANJA (FOTO)

U godini iza nas srpske glumice odlučile su se da stanu na ludi kamen sa svojim izabranicima. Svadbena zvona zvonila su gotovo cele godine. I dok su se neke odlučile da veselje obeleži intimna ceremonija, pojedine glumice okrenule su se tradiciji.

Svkako veselja nije manjkalo, a verujemo da će se i sledeće godine nastaviti u istom duhu. Mi vas u nastavku podsećamo na svadbena veselja naših omiljenih glumica.

Miona Marković

Glumica Miona Marković (27), koju publika pamti po glavnoj ulozi u seriji "Žigosani u reketu", udala se za svog izabranika Davida Alića.

Miona i David su jedno drugom izgovorili sudbonosno "da" u Pirotu, gde se održalo veselje na kome su prisustvovale i njihove kolege i prijatelji.

Lepa Miona je imala jednostavnu satenskui venčanicu koja prati liniju tela i koja ima duboki šlic. Gornji deo haljine urađen je kao korset i savrešeno ističe njenje grudi, a preko njega je obukla čipkane rukave koji joj idu usko uz vrat.

Na ušima je popularna glumica nosila biserne minđuše, a sve je dodatno začinio njen širok osmeh.

Mionin izabranik David Alić je reditelj i pisac iz Pirota. On je osvojio srce lepe glumice još sredinom prošlog leta, kada su zajedno radili na pripremama za predstavu "Ivanovo samoubistvo" u pozorištu Semberija.

Anđela Jovanović

Ljubav koja traje blizu tri godine, glumica Anđela Jovanović i atletičar Mihail Dudaš su krunisali brakom. Bračni par, okupio je samo užu rodbinu i najbliže prijatelje kako bi proslavili poseban dan.

Mlada glumica i njen partner su se odlučili na tajno venčanje na velikom salašu u Krčedinu, ali su se među zvanicama našli samo odabrani.

Mlada je blistala u beloj dugoj korset venčanici s dubokim šlicem, dugim velom i ogromnim bidermajerom od raznobojnog cveća, dok je mladoženja nosio crno odelo i belu košulju, a posebno je zanimljiv detalj koji je nosio na glavi u vidu venca.

Crkveno venčanje je obavljeno u Ruskom Krsturu. Par je venčao krsturski paroh Vladislav Varga u crkvi Vodica. Anđela zbog venčanja nije morala da promeni veru. Rusini su grkokatolici.

Anđelka Prpić

Anđelka Prpić udala se u tajnosti 8. septembra, za svog izabranika Marka Žugića, a svadbeni ručak glumica i njen muž organizovali su na neverovatnom mestu.

Dok se svi poznati trude da venčanje, svadba i proslava budu što luksuzniji, Anđelka je dvadesetak najbližih odvela - na pijacu!

Kako kaže izvor, gosti su ručali u jednom lokalu koji se nalazi u ušuškanom prolazu Zemunske pijace, a koji je nešto između "strit fuda" i restorana.

Lokal je postao prepoznatljiv po tome što gosti u njemu mogu da uživaju u bašti i da jedu tek spremljeno pečenje i domaći hleb sa "močom", ali i da ne budu "zakinuti" za kvalitetne šampanjce.

Ono po čemu je ovaj lokal juče ličio na mesto na kojem se organizuje svadbeni ručak jesu lampice svuda po lokalu, kao i dugi beli stolnjaci preko malih stolova.

Inače, venčanju i proslavi prisustvovali su najbliži prijatelji i porodica. Od poznatih tu su bili voditelji Marija Kilibarda i Slavko Beleslin, te glumica Anja Mandić.

Anja Alač

Glumica Anja Alač udala se za svog izabranika Andreja Josifovskog.

Anja je na svom Instagram profilu podelila fotografije sa venčanja uz predivan natpis: "Novi početak stare ljubavi".

Glumicu je tom prilikom pozirala u nežno čipkastoj venčanici a njen mladoženja je bio u crnom odelu. Zajedničku fotografiju je krasio njihov jednoipogodišnji sin Aleksej.

Da podsetimo, Anja se verila u decembru 2021. godine na pozorišnoj sceni.

Čovek njenog života je tokom tačke koju je glumica izvodila izašao pred prepunim pozorištem i zaprosio je.

Verdiba

Glumice Jelena Gavrilović i Vanja Nenadić ove godine su svoje ljubavi krunisale veridbom. Dramske umetnice podelile su srećne vesti na društvenim mrežama, a čestitke su samo pljuštale.

Jelena Gavrilović

Popularna glumica Jelena Gavrilović podelila je na svom instagram profilu prelepe vesti i time oduševila fanove.

Ona je već više od 4 godina u vezi sa Darijom Jevtićem, a sada su rešili da svoju vezu ozvaniče i podignu na viši nivo i čini se da je glumica presrećna zbog toga.

- Mislila sam da moja veridba neće ništa promeniti, pa sam se žalila na društvenim mrežama kao da vidim šta je drugačije. Zapravo to je jedan lep osećaj pripadnosti koji svaka žena zaslužuje da doživi - rekla je ona, pa otkrila da nije očekivala veridbu, iako je u dugoj i stabilnoj vezi.

- Veridba je izgledala baš onako kako treba i bila je u pravo vreme. Nisam očekivala da će me tada veriti, ali normalno kada ste u dugoj, stabilnoj vezi da je to sledeći korak. Baš je lepo, ne treba skrivati takve stvari - zaključila je glumica.

Vanja Nenadić

Glumicu Vanju Nenadić, poznatu po ulogama u projektima "Tajna vinove loze" i "Biser Bojane", zaprosio je kolega Marko Todorović, i to daleko od Srbije.

Vanja i njen partner su već godinu i po zajedno, a uveliko žive zajedno.

Veridba se dogodila u Londonu, kako piše "Stori", a gest je bio i te kako romantičan, za šta se Marko pobrinuo.

- Nismo mnogo bili po tabloidima, to je bilo samo na početku. Da, Marko je moj dečko. Prvi poljubac sa njim? U pozorištu. Pa, nije bilo u garderobi... Na sceni, u mraku. Pa, on je bio uporan. Šta se desilo sa mnom i sa Markom, to zapravo želim da kažem, mi smo stvarno pre naše veze bili jako bliski prijatelji. I nekako je iz toga to sve preraslo u ljubav. On je to prvi osetio i onda je ostalo još malo da mene ubedi i to je to - rekla je za Blic pre nekog vremena..

