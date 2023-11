ZAPROŠENA, REKLA JE "DA"! Glumica Vanja Nenadić se verila, a evo ko je njen izabranik: Romantični gest se desilo daleko od Srbije

Glumicu Vanju Nenadić, poznatu po ulogama u projektima "Tajna vinove loze" i "Biser Bojane", zaprosio je kolega Marko Todorović, i to daleko od Srbije.

Vanja i njen partner su već godinu i po zajedno, a uveliko žive zajedno.

foto: Damir Dervišagić

Veridba se dogodila u Londonu, kako piše "Stori", a gest je bio i te kako romantičan, za šta se Marko pobrinuo.

- Nismo mnogo bili po tabloidima, to je bilo samo na početku. Da, Marko je moj dečko. Prvi poljubac sa njim? U pozorištu. Pa, nije bilo u garderobi... Na sceni, u mraku. Pa, on je bio uporan. Šta se desilo sa mnom i sa Markom, to zapravo želim da kažem, mi smo stvarno pre naše veze bili jako bliski prijatelji. I nekako je iz toga to sve preraslo u ljubav. On je to prvi osetio i onda je ostalo još malo da mene ubedi i to je to - rekla je za Blic pre nekog vremena..

foto: Damir Dervišagić

- Mi smo zajedno, pa godinu i koji mesec. Živimo zajedno i to je jedna ozbiljna priča i jedna mirna luka - zaključila je Vanja.

Marka smo, podsetimo, gledali u filmu "Kralj Petar Prvi", kao i u seriji "Ubice mog oca".

(Kurir.rs/Blic)

