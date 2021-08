POPULARNOST JE PROMENILA MOJ ŽIVOT, ALI NE I MENE: Vanja Nenadić otkriva za KURIR male tajne sa snimanja TAJNI VINOVE LOZE!

Glumicu Vanju Nenadić publika je zavolela u jednoj od njenih prvih uloga na malim ekranima, u seriji "Biser Bojane", a ubrzo su usledile i zapažene role u "Tajkunu" i "Tajnama vinove loze". Dok otkriva šta u ovoj poslednjoj čeka njenu junakinju Anju Tomović, mlada dramska umetnica koja je u protekloj sezoni postala član Beogradskog dramskog pozorišta za TV Ekran priča i o tome kako provodi leto.

Snima se nastavak serije "Tajne vinove loze", šta možete da nam otkrijete o drugoj sezoni?

- Moj lik je neminovno doživeo neke promene, pod pritiskom pod kojim je bila na završetku prve sezone. Sada je odlučila da okrene drugu stranicu. Jedva čekam da se opet upustim u tu avanturu.

Da li vas je iznenadila euforija oko ove serije?

- Iako sam očekivala dobar prijem kod publike zbog dobre glumačke ekipe, gledaoci su primili seriju mnogo iznad nekih mojih očekivanja.

Na koji način ste doživeli Anju Tomović, shvatili je, opravdali i dali joj karakter i emociju?

- Anju sam gradila iz sebe. Ona mi jeste bliska po karakteru, bar u prvoj sezoni je bila. Mislim da je to devojka sa kojom može dosta studenata da se poistoveti - u smislu, kada završimo fakultet pa želimo sve i odmah, vrlo ambiciozno se upuštamo u život dok nas ne upozna sa raznim preprekama. Mogla sam da se poistovetim sa Anjom u raznim situacijama.

foto: Pritnscreen/Instagram

Volite li vino kao vaša junakinja?

- Volim vino, pogotovo u poslednje vreme ga više pijem. Omiljena su mi ona slađa. Vrsni poznavaoci vina bi rekli da njega vole oni koji ne poznaju vino. Volim muskat i malvaziju, a volim i roze - pogotovo u letnjim danima. Prva sezona se snimala u specifičnim uslovima u doba pandemije.

Da li vam je teže pao tempo rada na telenoveli, broj scena, učenje teksta ili same okolnosti? Kako će vam ostati taj period u sećanju?

- Okolnosti su svakako teže pale i mislim da će taj period svim ljudima ostati u lošem sećanju. Hvala bogu da smo ovo radili, nekoliko puta sam rekla da je to držalo moj zdrav razum. Tempo rada, broj scena i tekst su bili teški u smislu novog izazova za mene, jer tako nisam nikada radila i to je ozbiljan glumački trening - pogotovo za mladog glumca. Ali i vrlo plodonosno za mene.

foto: Profimedia

Ispričajte nam neku anegdotu sa snimanja?

- Nikad ne pamtim anegdote, ali je bila veoma lepa atmosfera na snimanju. Boba i ja smo dosta smešljive po prirodi, tako da se neretko dešavalo da se zasmejemo u kadru - pa tu onda nema kraja. Vrlo ste mladi, ali sa značajnim iskustvom u ozbiljnim televizijskim ostvarenjima.

Šta seriju "Tajkun" izdvaja od vaših dosadašnjih poslova? Uloga Sare je prilično neobična.

- Seriju izdvaja jedna ozbiljna produkcija i originalni, novi vizuelni identitet. Zaista mi je bilo posebno iskustvo u tom smislu - najviše u produkcionom, jer smo se bavili detaljima. To nije baš česta praksa. Za sve nas je to vrlo inspirativno. U nastavku se nadam da će Sara imati više prostora, njena priča bi trebalo tek da se ispriča. U prvoj sezoni je ona devojka iz pozadine, za koju ne znamo ni ko je ni šta je, verujem da će u drugoj sezoni to biti objašnjeno.

foto: Nemanja Nikolić

Iako se godinama bavite glumom u pozorištu, šira javnost tek vas je upoznala u "Biseru Bojane". Kako danas gledate na tu svoju ulogu Lole?

- Lola mi je omiljeni lik, jer mi je prva stvar koju sam radila. Obožavala sam i kako je napisana - jer je duhovita, šarmantna. To što je Crnogorka mi je bilo posebno uzbudljivo da savladam. Zatim sam dobila i moju prvu nagradu u Nišu na festivalu, to je jedan pun paket.

foto: Promo

Vaša koleginica Sandra Bugarski kaže: "Mogla sam kosti da ostavim u pozorištu, za mene niko ne bi znao." Ima li glumca bez televizije? Koliko je vama promenila život?

- Neminovno je promenila, ali više u prepoznavanju na ulici. Mene nije promenila uopšte, bar ja imam takav utisak - to bi trebalo više drugi ljudi da kažu. U tom smislu život glumca može da se deli na pre ili posle televizije, što ima svoje dobre i loše strane. Usrećuje me to što se neko nasmeje na ulici kad me vidi. Valjda je dovoljno da nekoga u danu nasmejete, da učinite nečiji dan srećnim.

Često su vam partneri Branislav Jerković i Slaven Došlo. Kako objašnjavate to što vas reditelji spajaju?

- Nemam neko konkretno objašnjenje, ali mi je drago što je to tako.

Šta vi volite da pogledate na televiziji i koja vam je serija omiljena?

- Televiziju u poslednjih nekoliko godina ne gledam uopšte, ni vesti, ni emisije. Eventualno vratim neki film koji sam želela da pogledam. Među omiljene serije spadaju "Prijatelji", "Sopranosi", "Meso", "Kosti".

Šta biste danas savetovali Vanji Nenadić koja je na početku karijere?

- Dosta je ta Vanja na početku karijere dobro izgurala. Ne bih ja to ništa menjala. Divno je što nije bila svesna nekih stvari, kojih je svesna sada - to je sve iskustvo. Rekla bih joj samo hrabro i veruj u sebe. Glumci obično tokom leta snimaju serije i filmove.

Da li ćete raditi još nešto pored "Tajni vinove loze"?

- Hoću, ali ne smem još da pričam o tome. Veoma se radujem tom projektu i mislim da će ga publika obožavati.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs, Ljubomir Radanov

