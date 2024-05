Hit Milica Pavlović "Tačno tako" dve godine nakon famoznog sukoba sa Anom Nikolić i pesme "Provereno", bez dozvole autora i izvođača, prepevala je grčka pevačica, Ivi Adamu, koja je objavila numeru. Kao autora navela Mihalisa Kuinelisa, uprkos tome što je kompozitor originalne verzije čuveni Fivos, sa kojim Pavlovićeva godinama unazad uspešno sarađuje.

Kako dalje prenose mediji, Fivos uveliko razmišlja da potraži pravdu na sudu i protiv Ivi podnese više milionsku tužbu zašta mu je neophodna dozvola naše pevačice.

- Iskreno, upućena sam u tu priču. Čula sam se i sa Fivosom, ali ne bih ja puno da pričam o tome jer to je, delo Fivosa. Naravno da sve to što se pisalo ja prepoznam sama u pesmi, baviće se on time, naravno mene je zvao za dozvolu da vidi šta ja mislim o svemu u tome. Vi znate da ja sa vama sve delim, samo eto da pustim neki period da prođe pa vrlo rado ću podeliti sa vama šta se dešava tu - rekla je Milica za Kurir.

03:13 OGLASILA SE MILICA PAVLOVIĆ ZA KURIR NAKON ŠTO JE POKRADENA: Čula sam se sa Fivosom, pitali su me za dozvolu da ih tuže!

Milica od skandala sa jednim kolegom, ali i zbrke oko pesme "Provereno", sa svim kompozitorima od kojih kupuje numere, potpisuje ugovor da autori prvih pet godina nemaju apsolutno nikakva prava oko toga kome će da ustupe pesmu, već su u obavezi da se konsultuju sa njom.

Iz tog razloga Milica plaća najmanje 60% skuplje sve kompozicije koje objavljuje. Na taj potez odlučila se zbog pređašnjih neprijatnih situacija, a ponajviše zbog skandala sa Anom Nikolić.

Vladimir Marić, direktor Odeljenja za licenciranje, otkrio je razliku između izvođačkih i autorskih prava. - Autori ostvaruju svoja prava preko kolektivne organizacije. Što se tiče izvođača, da bi ostvarivali svoja prava kao i autori, za njih postoji druga vrsta kolektivne organizacije kod nas, a to su prava izvođača. Da bi neki izvođač ili autor ostvarili svoja prava moraju biti članovi jedne od ove dve organizacije - rekao je Marić. foto: Kurir televizija

