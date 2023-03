„ČESTITKU BEZ POKLONA NE PRIMAM“ Katarina Živković besni na muškarce, očitala im bukvicu, a jedno im najviše ZAMERA

Danas se u svetu obeleževa Dan žena, povodom čega se brojne javne ličnosti oglašavaju na svojim društvenim mrežama, a pevačicu Katarinu Živković izrevoltirao je potez mnogih koji su joj se javili.

Naime, Kaći od jutros neprestano stižu poruke u kojima joj čestitaju praznik, a koje kako tvrdi nemaju nikakvu poentu.

- Nemojte mi zatrpavati inboks i viber forvardovanim čestitkama za Osmi mart koje šaljete svim ženama koje imate memorisane u imeniku. Kao prvo, godinama su iste i nepromenjene, bukvalno ih znam napamet. Kao drugo, uopšte nisu autentične i kao treće čestitku bez poklona ne primam, niti me zanima- jasna je bila Živkovićeva u ovoj objavi.

Katarina je nedavno objasnila da smatra da su muškarci naspram žena šampioni u laganju i manipulaciji.

- Ni žene nisu uvek iskrene, ali se na nama to lako primeti. Mi češće sakrijemo istinu ali su to sitnice uglavnom, a muškarci su veštiji i to oko krupnijih stvari - rekla je Kaća i dodala da brak u kojem žena zarađuje više od muža može da opstane.

- Naravno da može, važno je da se ljudi vole, a ne ko koliko ima para. Ipak, kad je žena uspešna i bogata, muškarac može da se oseti inferiorno - tvrdi pevačica.

