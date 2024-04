KARLEUŠA SE POJAVILA U CENTRU BEOGRADA PA OTVORILA DUŠU: Ja sam to jedva preživela, ne želim da se to desi nijednoj ženi!

Jelena Karleuša danas se pojavila u centru Beograda kako bi najavila koncert u Nišu. Nakon toga pevačica je stala pred medije i odgovorila na svako pitanje.

Na samom početku prisetila se svog detinjstva.

- Provela sam svoje detinjstvo i tinejdžerske dane u jednom turrbulentnom periodu a tada sam počela i da pevam, sa nepunih 16 godina. Moje tinejdž bitisanje povezujem sa mukom, borbom i velikom željom i ambicijom i motivacijom. Svaka mlada osoba pogotovo na ovim prostorima ako ništa drugo od mene može da nauči šta znači motivacija. Karijera od 30 godina u takvom okruženju je jako teško. Mladi moraju da budu naša budućnost koji će svet dovesti u Srbiju, i da se ponosimo što smo iz Srbije a ne da idemo iz nje.- rekla je Jelena pa nastavila.

- Ja nisam imala ni želju ni potrebu da idem odavde iako su mi mnogi govorili da sam ja za svet i Ameriku, ja želim da radim i stvaram u mojoj zemlji.

Jelena svi su vas zapazili pogotovo svetski mediji da li ste čuli da Kim dolazi u Srbiju. Da li bi ste otišli kod nje na otvranje butika?

- Ja ne znam da li ona stvvarno dolazi, ako dolazi drago mi je što će videti Beograd. Ja sam fan njenog brenda, zašto da ne budem na otvaranju, poslaću joj poruku.

Jelena podržala si "Zakuni se u zakon" peticiju misliš li da će to zaživeti?

- Ja sam neko ko je na svojoj koži doživeo i osetio to za šta se taj zakon bori. Bilo koji snimak, ili ponižavanje žena treba da bude krivično delo, ne postoji jači i bolniji udarac. Došli smo do toga da je to bilo bukvalno na svim naslovnim stranama, a niko od žena nije imao potrebu da me neko vidi kao ženu koju to boli, nego su sve to videli kao klik i marketing. Ja ne želim nijednoj ženi da se to desi. To je strašno. Ja sam za to da ljudi shvate da treba da imaju empatiju. Ja sam to jedva preživela.

U poslednjih par meseci dešavaju se razvodi, kako ti to komentarišeš?

- Odnos prema ženi mora da bude dobar. Smatram da se to kod nas pokvarilo.

