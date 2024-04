"MI U 21. VEKU MORAMO DA DOKAZUJEMO DA SRBI NA KiM-u IMAJU PRAVO NA ŽIVOT!" Stručnjaci tvrde: Traže od Srbije da izebere stranu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti prvi put po povratku iz Njujorka. Predsednik je govorio o situaciji na Kosovu i Metohiji, rezoluciji o Srebrenici i drugim važnim pitanjima i aktuelnim temama.

Aleksandar Vučić boravio je u Njujorku u jeku diplomatske ofanzive Srbije i Republike Srpske povodom najavljenog glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o rezoluciji o Srebrenici koje je trebalo da se održi 2. maja ali je odloženo. Kada je reč o prijemu tzv. Kosova u Savet Evrope, komitet ministara SE tek treba o tome da odlučuje, a prema rečima ministra spoljnih poslova Srbije, ta sednica je zakazana za 16. i 17. maj. Diplomatska akcija Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Ministarstvom spoljnih poslova dovela do premišljanja nekih zemalja oko toga da li će donošenje rezolucije o Srebrenici doprineti pomirenju ili je u pitanju nelegalna akcija oko koje ne postoji konsenzus i koja će doprineti novim podelama u regionu.

Danas je potvrdjeno da će hitna sednica Saveta bezbednosti UN o stanju u Bosni i Hercegovini po zahtevu Rusije biti održana sutra 30. Aprila.

Gosti emisije Usijanje bili su Marko Matić, politički analitičar, Dragoljub Kojčić, politički filozof, i Srba Filipović, politički analitičar.

Matić se najpre dotakao situacije na KiM-u.

- Prvih šest tačaka Briselskog sporazuma se odnosi na formiranje ZSO i tih šest tačaka nisu sprovedene. Evo od 19. aprila je bilo tačno 11 godina od kada je potpisan taj sporazum. Dakle, jasno je kada 11 godina kasnije mi uopšte razgovaramo o tome da li će kada i pod kojim uslovima biti ispunjena jasna pravna obaveza prištinske strane, jasno je da je već uvedena relativizacija i to što je prečenik nazvao fleksibilnim tumačenjem obaveza prištinske strane. Jer mi nismo imali načelno problem sa članstvom Kosova, ali i u svojstvu nedržavnog entiteta u Savetu Evrope. Ali, to je trebalo da dođe nakon ispunjavanja osnovnih obaveza, a prva u nizu tih obaveza bilo je formiranje ZSO kao okvira za poštovanje ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji, kao okvira za opstanak Srba na KiM-u - rekao je Matić i dodao:

09:23 MI U 21. VEKU MORAMO DA DOKAZUJEMO DA SRBI NA KiM-u IMAJU PRAVO NA ŽIVOT! Stručnjaci tvrde: Traže od Srbije da izebere stranu

- Činjenica je da mi u 21. veku na svetskoj pozornici moramo da se borimo i da dokazujemo da Srbi na KiM-u imaju pravo na život. Dakle, ja mislim da bi danas trebalo se podrazumeva svako ljudsko biće, čak se borimo i za prava životinja, a ne ljudi. Dakle, svako ljudsko biće s koje god tačke sveta da dolazi, valjda se podrazumeva da ima pravo na život, mislim da je to neupitno i da to ne bi trebalo danas dokazivati.

Filipović se osvrnuo na rezoluciju o Srebrnici.

- Momenat u kojem se donosi rezolucija je vrlo zanimljiv. Dakle, 29 godina nakon Srebrenice, sledeće godine je 30 godina. Obično se nekakve rezolucije, nekakvi događaji koji su značajni za istoriju sveta, za UN bi trebali da budu na nekoj godišnjici, recimo 30 godina, 20 godina, 10 godina, a ne 29 godina. Iza ovoga stoji politička poruka Beogradu i Srbiji. Nije ova rezolucija slučajno pripremana. Predsednik je rekao u svom obraćanju 7 meseci. Dakle, jedan značajan vremenski period i tokom prošle godine je pripremana rezolucija. To je poruka Srbiji u vremenu sukoba istoka i zapada da Srbija mora da se opredeli gde će da ide. Inače će pojedine zemlje zapada sa kojima smo nekad imali sukobe kao što je Nemačka, iskoristiti sve što mogu ukoliko budu tumačili naš odnos prema sukobu, recimo ratu u Ukrajini, da imamo takav odnos da smo negde na strani Rusije - rekao je Filipović.

foto: Kurir Televizija

Kojčić je potom otkrio šta je do sada srpska delegacija postigla svojom diplomatskom poseti Njujorku.

- Predsednik Vučić je anticipirao uslove početkom ove godine pre svega sa predviđanjem da će zaista pred nama biti jedan veoma težak period. To znači da dolazi do koordinacije i koncentracije svih onih koji nama ne misle dobro. Ovo sam najblaže rekao. Neću da upotrebljavam repertoar leksike iz teorije zavere. E sad, među njima samima postoje različiti problemi, ali hajde da prvo definišemo jednu stvar. Moj utisak, u geopolitičkom smislu, pošto je to postala veoma frekventna i pomodna reč, mislim da politički zapad gleda da zaokruži svoj prostor ovde i da se jedino mi u tom smislu ne uklapamo na različite načine, u to jedinstvo. Zašto to kažem? Pa zato što pokazuje se, baš kada je u pitanju odnos prema potencijalnoj rezoluciji o Srebrenici, da na međunarodnom planu postoji jako veliki broj zemalja koji potpuno shvata kakav je argument iznela Srbija kad je u pitanju slučaj Srebrenica. Slično i sa Kosovom, ali kad je u pitanju geopolitički prostor, on je očigledno na meti toga da bude zaokruženo i gde mi nismo favoriti. Dakle, mi sad moramo da se borimo na različite načine, ali pre svega ono što mi imamo u ruci, a to je principijalnost - rekao je Kojčić.

foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

07:16 PUCAJ BRATU U NOGE DA NE KRENE ZA MNOM! Bolna ispovest majke poginulog borca KiM-a: Javio da dolazi za 10 dana, doveden je mrtav