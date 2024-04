"UŠAO JE U KUPATILO I VIDEO KUTIJE" Iskaz policajke koja je OTKRILA DA JE NOA UBIJENA: Osećale su se hemikalije IZAŠLI SMO NAPOLJE

Ognjen Dabetić (33) uhapšen je početkom jula prošle godine nakon što je u njegovom stanu u centru Beograda pronađeno telo tiktokerke Noe Milivojev (18). On se tereti za teško ubistvo, a monstrum se u danima nakon zločina ponašao kao da ništa nije učinio.

U istrazi za ovaj zločin svedočili su pripadnici MUP-a koji su otkrili kako su saznali da se u susednoj prostoriji, u odnosu na onu u kojoj su pričali sa Dabetićem, nalaze delovi tela ubijene Noe.

Kako se navodi u optužnici, ceo zločin otkriven je zahvaljujući policajki i policajcu koji su 6. jula prošle godine bili na terenu povodom drugog nestanka, te su odlučili da pokucaju na vrata Dabetića, koga je ranije policija više puta pokušavala da pronađe na adresi, ali bezuspešno.

foto: Nemanja Nikolić

- Odeljenje za potrage je iz Novog Sada primilo depešu, u vezi prijave nestanka Noe. Nestanak je prijavljen u Novom Sadu 19. juna 2023. godine, a postojao je podatak da je po navodima oca Noa nestala 17. juna, odnosno da je tada ostvaren poslednji kontakt sa njom. U depeši je traženo da se preduzmu mere za pronalaženje i takođe, traženo je da se provere dva lica, od čega je jedno Ognjen Dabetić - navodi se iskazu policajke.

Kako je navela službenica, patrole su više puta odlazile na adresu Dabetića ali ga nisu pronašle.

- 6. jula 2023. godine, smo kolega i ja prvo ostvarili kontakt sa Noinom prijateljicom koja je bila zabrinula i navela da je ona 17. juna otišla kod Dabetića, da su oni bili u vezi i da je ta veza bila turbulentna u smislu postojanja verbalnog i fizičkog nasilja. Kolega i ja smo otišli na adresu u centru Beograda gde nam je Ognjen otvorio vrata - navela je ona.

Policajka je objasnila da su sa optuženim Dabetićem prvo vodili razgovor na vratima stana.

"Stan je bio u neredu, osećao se miris hemikalija"

- Rekao je da nije video Nou od početka juna, odnosno 4. juna, kada je intervenisala policija jer je Noa pokušala da uđe kod njega u stan, te da je od tada nije video, ali i da je pominjala odlazak u Austriju. Mi smo postupali po standardnoj proceduri za prijavu nestanka, koja podrazumeva da ako korisnik stana dozvoli, izvršimo vizuelni pregled prostora. Dabetić je dozvolio da pogledamo stan sa vrata. Stan je bio u neredu, osećao se miris hemikalija. Pitali smo da li možda u stanu ima Noinih stvari, a on je naveo da su tu Noine patike i dva telefona za koje je naveo da mu je Noa poklonila - prepričavala je službenica MUP-a.

Kako je opisala u nastavku svedočenja, oni su vodili normalan razgovor sa Dabetićem, s tim što je on vremenom postajao sve nervozniji.

foto: Printscreen/TikTok

"Rekao je da je došlo do fizičkog sukoba i da je on zadavio"

- Ni u jednom momentu nije odbijao saradnju, ali je u jednom momentu rekao da hoće da ispriča onako kako je bilo. Tada je rekao da je Noa pre 20 dana, otprilike, dolazila, da su se na galeriji stana svađali, da je došlo do fizičkog sukoba i da je on zadavio, mislim da je rekao kablom, a onda delove tela isekao, stavio u plastične posude i zalio kiselinom i da se to nalazi u kupatilu - navodi se u iskazu.

Policajac je upitao optuženog Ognjena da li može da pogleda, što on u prvom momentu nije dozvoljavao.

Policajac ugledao u kupatilu plastične kutije

- Nakon što je ispričao šta se tamo nalazi, saglasio se da kolega pogleda. Pogledao je sa vrata kupatila i tada je video da se u kupatilu zaista nalaze plastične kutije sa nekim sadržajem, nama nepoznatim. Nakon toga smo sve troje izašli ispred stana, pozvali smo svoje starešine i dalje po liniji rada obaveštena su nadležna policijska odeljenja i tužilaštvo. Ognjen je u početku delovao potpuno normalno, s tim što je vremenom postao nervozniji, a ono što je govorio, govorio je smireno, istim tonom. Nisam primetila nikakvu emociju, delovalo mi je da je takva osoba, nekako flegmatična - opisala je policajka.

- Osumnjičeni je to uradio tako što je, kako se sumnja, kada je Noa Milivojev, sa kojom je bio u emotivnoj vezi, došla kod njega u stan, ušao sa njom u verbalni i fizički sukob, te je žrtvu najverovatnije lišio života davljenjem i uz pomoć, najverovatnije noža, isekao telo na više delova - navelo je tužilaštvo.

foto: Stefan Stojanović Mondo, Printscreen/Tik Tok

Delove tela rasporedio u veću PVC kutiju

Potom je delove tela rasporedio u veću pvc kutiju, manje pvc bure, jedan manji balon za vodu i jednu pvc kantu u koju je nakon toga sipao, za sada nepoznatu hemikaliju, kako bi hemijskim putem uništio tragove.

Osumnjičenom Ognjenu Dabetiću zbog svirepog ubistva preti doživotna robija.

1 / 7 Foto: Stefan Stojanović Mondo

Podsetimo, Noa Milivojev je transrodna osoba, a rođena je u Kovilju kraj Novog Sada. Na svom profilu na društvenim mrežama, pretežno na Tiktoku, pratio ju je veći broj ljudi sa kojima je delila pojedinosti iz svog života. Njeno telo otkriveno je sredinom leta prošle godine u stanu u Ulici cara Lazara u centru Beograda, a osumnjičenom Ognjenu Dabetiću stavljene su lisice na ruke.

Nakon stravičnog zločina otkriveno je i da je mlada tiktokerka trpela nasilje na društvenim mrežama, odnosno bila izložena različitim uvredama.

Kurir.rs/Nova