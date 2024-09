Povodom prikaza sposobnosti Vojske Srbije "Zastava 2024" na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici, kako je saopštio Sekretarijat za javni prevoz, od 7 do 16 časova doći do promena linija javnog prevoza.

Tokom održavanja manifestacije biće potpuno obustavljen saobraćaj u Ulici pukovnika Milenka Pavlovića, na delu od raskrsnice ulica Jovana Brankovića i Carice Jelene do raskrsnice ulica Novosadska i Drage Mihailović u Batajnici (osim za vozila privremene autobuske linije 706AM), dok će trase narednih linija javnog prevoza biti izmenjene:

- Vozila sa linija 706 i 706E saobraćaće redovnom trasom do Batajnice, a zatim ulicama Majora Zorana Radosavljevića, Carice Jelene, Matrozova do okretnice "Batajnica" (železnička stanica);



- Vozila sa linije broj 700 kretaće se od železničke stanice u Batajnici ulicama Matrozova, Carice Jelene, Jovana Brankovića, Save Grkinića, Vojvođanskih brigada i dalje redovnom trasom;



- Vozila sa linije 702 ići će ulicama Šangajska, Mladih gorana do privremenog terminusa "Batajnica" (Šangajska);

- Kretanje vozila sa linije 703 biće podeljeno na dva dela, i to:

703L: "Batajnica" (Šangajska), Mladih gorana, Šangajska, Put za Ugrinovce, Beogradska – okretnica "Ugrinovci".

703L1: terminus Zemun /Kej oslobođenja/, Marka Nikolića, Dr Jovana Subotića, Stevana Markovića, Glavna, Trg Branka Radičevića, Cara Dušana, Batajnički drum, Batajnički drum 6. deo, Batajnički drum 17. deo, Slobodana Bajića Batajnički drum, Majora Zorana Radosavljevića, (Matrozova, Carice Jelene, u smeru ka Zemunu), Stevana Dubajića, Kralja Radoslava, Vojvode Nikole Stanjevića, Matrozova do terminusa "Batajnica" (železnička stanica).



- Biće uspostavljena privremena autobuska linija broj 706AM koja će saobraćati na relaciji „Batajnica“ (železnička stanica) – vojni aerodrom "Pukovnik - pilot Milenko Pavlović", trasa linije u oba smera:

Batajnica (Železnička stanica), Matrozova, Carice Jelene, Pukovnika Milenka Pavlovića, vojni aerodrom "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović".

- Uspostavlja se i privremena linija 706UP od Nove Pazove (TC "BIG") do vojnog aerodroma "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović".