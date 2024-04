NIKOLA NA HODOČAŠĆU 7. DAN, A EVO GDE JE BOJANA S DECOM: Podelila rajski prizor, a sve vreme uz njih je i ONA (FOTO)

Pre sedam dana pevač Nikola Rokvić krenuo je peške na put dug 1.060 km, a krajnji cilj mu je manastir Nektarija Eginskog u Grčkoj. Nikola je sebi zadao cilj da pređe put od 1.060 kilometara bez prevoznih sredstava, a po danu otprilike hoda i trči oko 30 kilometara.

Njegova supruga Bojana sa decom susrela ga je na putu, pa su zabeležili zajedničku fotografiju, i ujedno iznenadili.

Nakon malog predaha i toplog zagrljaja, Bojana je sa decom nastavila do Grčke gde su sada i stigli.

Ona je sada objavila fotografiju sa plaže. Dok su se deca igrala u pesku, sa njom je na ovom putovanju i njena majka Angelina. Ona je sve vreme sa Bojanom kako bi joj pomagala oko dece dok je Nikola na hodočašću.

Podsetimo, Nikola je nedavno saopštio lepe vesti i otkrio da je za samo šest dana sakupio pet miliona dinara.

- Prešli smo pet miliona. Hvala vam mnogo, mnogostruko vam se vratilo. Volim vas i ljubim, zbogom", rekao je Nikola putem svog Instagrama.

Inače, Nikolina supruga Bojana uključila se u emisiju "Jutro na Blic" gde je otkrila detalje njegovog hodoljublja.

- On je stvarno onako optimističan u početku. Za sada je prešao nekih 90 km, obzirom da preko dana prelazi, dnevno pređe oko 30, tako da možete i da pratite, stvarno na Instagram profilu on obaveštava svakodnevno. I za sada se stvarno sjajno oseća, jako je uzbuđen, zahvalan je svim ljudima koji su učestvovali, kompanijama, svima koji su uključeni u fondaciju i u njegovu misiju. Mislim, on se dugo sprema na ovaj podvig, tako da on je sada zaista fizički i psihički spreman i njega su pripremali ljudi koji se bave ekstremnim maratonima, tako da on već zna šta može i da ga čeka na ovom njegovom putu, ali nekako verujem da će biti teško sigurno u određenim momentima, ali verujem da i kada fizički nekako telo možda oslabi, umom neće, a to je ono što je najvažnije - kaže Bojana Rokvić.

