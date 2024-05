KRAJ! RAZVEO SE IVICA ILIEV: Rastali se nakon skoro dve decenije skladnog braka: Oglasio se i bivši fudbaler

Bivši fudbaler Ivica Iliev razveo se od supruge Ivane nakon skoro 20 godina braka, tokom kojeg su dobili troje dece, saznaje Kurir.

Zbog čega je došlo do kraha braka, zasad nije poznato, ali ova informacija je mnoge iznenadila s obzirom na to da su Ivica i Ivana važili za jedan od najskladnijih parova s domaće javne scene.

foto: Starsport

Pozvali smo Ilieva za komentar, ali on nije želeo da govori na ovu temu.

- Uh, sad ste me zatekli pitanjem. Ne pričam o svom privatnom životu i neću to komentarisati - rekao je Ivica, a na naše potpitanje, ponovio je:

- Ne, ne, neću komentarisati. Hvala.

Od Ivane nismo mogli da dobijemo komentar s obzirom na to da se ona nikada nije oglašavala za medije, a u javnosti se pojavljivala samo na događajima na kojima je pratila tadašnjeg supruga.

foto: Filip Plavčić

Njihovo poznanstvo, a kasnije i ljubav, desilo se slučajno, kada fudbaler nije bio ni punoletan.

- Ivanin najbolji drug bio mi je saigrač u juniorskim danima. Iako je te večeri imala neke druge planove, pristala je da sa njim prvo svrati na žurku, na kojoj sam bio i ja. Tada smo se upoznali, malo smo porazgovarali, ali ništa se nije desilo. Sreli smo se ponovo posle nekoliko meseci, i opet nije bilo ništa, možda i zbog toga što joj se to veče udvarao još jedan dečko. Treći put smo se našli na proslavi mog osamnaestog rođendana. Tražio sam broj telefona od zajedničkog druga, pozvao sam je i ostalo je istorija - rekao je on svojevremeno za magazin Helou.

Bivši fudbaler s bogatom inostranom karijerom govorio je i kako su uspeli da toliko godina ostanu zajedno.

foto: Ana Paunković

- Svakodnevno ulažemo mnogo truda u naš odnos. Razumevanje i poštovanje životnog saputnika nama je na prvom mestu. Ljubav je važna, ali ona nije dovoljna ako su druge okolnosti negativne. Neophodno je da se zbog zajednice pređe preko nekih karakternih crta i principa, jer bi u braku ti principi trebalo da postanu zajednički. Mi smo jedno i živimo za našu porodicu - rekao je on, pa istakao i da je ključ dobrog odnosa brzo rešavanje nesuglasica. - Ja sam takav da ne mogu da legnem u krevet dok ne rešim sve nesuglasice, ne samo sa suprugom nego i sa bratom, prijateljima, poslovnim saradnicima. Bez obzira na to u koje vreme, makar i u pet ujutru. To je, prema mom mišljenju, ključ uspešnog odnosa. Onog trenutka kada čovek u sebi sakrije makar i najmanju sitnicu koja mu nije po volji, to će početi stalno da radi, a deset malih stvari napraviće jednu veliku, koja posle neće moći da se reši. Sitnice su male ako se reše u istom danu, a ako se zanemare, postaju prevelike i nesavladive. Iva i ja tako funkcionišemo i verovatno zato i opstajemo - naveo je tada.

Ivica i Ivana venčali su se u junu 2005. godine. Svadba je održana u Domu vojske, kojoj su prisustvovali brojni fudbaleri: Savo Milošević, Igor Duljaj, Vladimir Ivić i mnogi drugi.

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC