OSIM TRAGIČNE SUDBINE JEDNA PESMA POVEZUJE ŠABANA I TONIJA MONTANA "Kupio sam pesmu po punoj ceni iako je tražio mnogo manje para"

Foto: Damir Dervisagic, Youtube Screenshot/samachar Plus

Velibor Miljković, poznatiji kao Toni Montano koji je danas pronađen mrtav u svom stanu u Beogradu, svojevremeno je sarađivao i sa istaknutim umetnikom Šabanom Šaulićem.

Preminuli muzičar napisao je tekst za vanvremenski hit "Šadrvani" koju je muzička legenda objavio 2003 godine.

foto: Dragana Udovičić

- Sad od vas čujem ovu tužnu vest. Mnogo mi je žao. Toni je jedan divan čovek koji je zanesenjak, ali u pozitivnom smislu te reči. Pisao je tekstove za svoju dušuu. Ne mogu sad da se setim kako smo se upoznali, ali znam da je došao kod mene i ponudio mi pesme. Doslovice mi je rekao: "Evo, daj mi koliko misliš da treba, samo da kupim dres". Da, baš tako, bio je veliki poštovalac fudbala. Voleo je da piše Mančester ili Rusija, ne mogu sad da se setim. Uopšte nije tražio da ga potpišem na tekstovima, ali ja sam sve želeo da platim kako treba - seća se Stefanović i nastavlja:

foto: Youtube/Belgrade Beer Fest

- Taj tekst "Šadrvani" mi je odmah zapao za oko. Kad sam uradio melodiju odmah mi je pao na pamet Šaban Šaulić. U to vreme mi je bila čast da uradim za njega. Imao sam dve pesme i rekao Šabanu da ću jednu da mu dam, a za drugu ćemo da se dogovorimo. Obe pesme su se svidele Šabanu, a posebno Šadrvani. Toni nije imao dodira što se tiče Šabana, samo je dao tekst i posle sam još neke tekstove uzeo od njega, ali nismo napravili uspešnu saradnju. On je tako bio pozitivan kad god je došao kod mene voleo je da popije rakijicu. Veliki roker je bio u duši - rekao je Slavko.

foto: Youtube/Belgrade Beer Fest

I istaknuti umetnik Šaban je jednom prilikom pričao o saradnji sa Tonijem:

- On i ja se nismo poznavali, ali smo imali prilku da se zateknemo u istom društvu. On je sa sobom nosio punu svesku tekstova koje je pisao sa namerom da ih proda. Nisam imao nameru da snimim pesmu u tom trenutku, ali kada mi je ispričao da mu je novac neophodan da bi preživeo, pogledao sam šta nudi i izabrao pet tekstova. Tražio je mnogo manje para, 20 evra, ali ja sam mu dao punu cenu koju sam inače plaćao. Između ostalih, među njima je bio tekst pesme Šadrvani koji me je stvarno oduševio. Snimio sam tu pesmu i ispostavilo se da je bila veliki hit. Žao mi je što nisam nijednu od ostalih snimio, ali biće vremena - rekao je svojevremeno za Kurir Šaban Šaulić.

Podsetimo, Šaban Šaulić tragično je nastradao 17. februara 2019.godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.

Tekst pesme Šadrvani Kad mislim o tebi puna mi je časa dotukla me treznog tužna priča naša ne proklinjem tebe bila si mi draga napusti nas ljubav, nestade bez traga Ref. Neću da ti priznam ti mi srce rani iz bašte me tvoje zovu šadrvani otvorićes prozor sama i bez sreće upalićes fenjer al' me biti neće Čujem da se kaješ zato Bogu hvala da bude k'o nekad sve bi sada dala kraj kapije čekas jer znas da ću proći ako te pozovem da l' ćes sa mnom poći.

