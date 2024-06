SKANDAL TRESE ESTRADU! Bivši muž pevačice NAPASTVOVAO njenu majku na Kopaoniku, OTKRIVAMO SVE DETALJE

Na estradi smo videli mnogo toga, ali da muž poznate pevačice seksualno uznemirava taštu dosad ne. Ali i to se dogodilo.

Veoma poznata estradna zvezda proživela je pakao sa mužem od kojeg se posle drame ubrzo i razvela, zato što je on pod dejstvom alkohola napastvovao njenu majku. Drama se dogodila u hotelu na Kopaoniku gde su boravili. On je tom prilikom ušao u sobu, a umesto da legne u bračni krevet, on se uvalio kod tašte.

Sramotu su uspeli da zataškaju do skoro kada se saznao pravi razlog kraha njihovog braka.

foto: Shutterstock/Ilustracija

- To je bilo nešto neverovatno. Prošlo je vreme, ali sam i dalje u šoku,naročito kad njih dve vidim zajedno. Dogodila se bruka i sramota. Taj čovek jeste nezgodan kada se napije, ali da nije shvatio da dodiruje taštu i da leži u njenom krevetu, to nikome nije jasno. Kada je to videla pevačica je poludela, a njena majka je bila prepadnuta. Žena je spavala u svom krevetu i nije očekivala zeta. Molili su Boga samo da niko ne sazna, jer ih je i dan danas sramota. To kriju kao zmija noge. Doduše, one nisu ništa krive, ali je bilo jako neprijatno. Sa njima su bili prijatelji i pokušali su da smire situaciju. Haos je bio. Nakon toga su njih dvoje prekinuli svaki kontakt, a ubrzo su se razveli. Ona je za medije izmišljala raznorazne priče o razlozima zbog kojih je ostavila supruga, ali istina je da je glavni krivac ta neprijatna scena koja se dogodila na popularnoj planini. Doduše, ja sam vam ispričao najblaže moguće jer ne želim da saznaju od koga potiče informacija jer to baš mali krug ljudi zna - završava naš sagovornik.

01:38 BILA SAM SKORO DOLE, MNOGO JE ODMAKLO! Pevačica poreklom iz Bora progovorila o slučaju male Danke: Nadam se i dalje da je živa