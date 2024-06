DANAS NIŽE HITOVE, A RADILA JE KAO ČISTAČICA U PANČEVU: Teodora pre popularnosti prala stepenice sa majkom: NEPOZNATI DETALJI

Pevačici Teodori Džehverović uvek je cilj bio u životu da bude velika zvezda, a može se reći da je u tome i uspela.

Teodora niže hitova, a samo će vreme pokazati da li će opstati na zvezdanom nebu domaće estrade.

Pored glasa, Teodora se može pohvaliti i svojim izvajanim telom, a neretko na društvenim mrežama deli slike i iz teretane gde naporno trenira.

Ipak, ovu mladu pevačicu život nije uvek mazio. Zajedno sa svojom majkom latila se najtežih poslova samo da bi preživele.

Gordana Džehverović, majka popularne pevačice ispričala je jednom prilikom da ju je sestra izbacila iz kuće, zbog čega se sa decom preselila u Pančevo.

- Kad su sestre htele da me pošalju u ludnicu otišla sam s decom u Pančevo iz Kačareva i postala sam podstanar. Kada sam ušla u zgradu u koju sam se uselila, videla sam da je sve prljavo i zapušteno, pa sam sa Teodorom rešila da sve to počistim. Ubrzo nakon toga sam se dogovorila sa stanarima da to radimo redovno za platu što nam je dobro došlo za plaćanje režija - istakla je Gordana, nakon čega nisu izostali komentari tviteraša.

- Teodora je bila čistačica (pre popularnosti) - začuđeno su konstatovali, a onda i pohvalili njenu borbu kroz život.

