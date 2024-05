TONI MONTANO SE U JEKU KARIJERE POVUKAO, PA POKUŠAO DA UĐE U VELIKOG BRATA! Evo zbog čega nije bio učesnik rijalitija

Velibor Miljković, u narodu puno poznatiji kao Toni Montano danas je pronađen mrtav u svom stanu.

Toni je bio poznat kao muzičar pop/rok muzike, a njegov vanvremenski hit "10 godina" je postao evergrin. U jeku karijere se povukao se iz javnosg života.

Malo ko se seća da je Toni pre više od deceniju poželeo da uđe u rijaliti "Veliki brat" ali kako su domaći mediji tada pisali, nije prošao potrebne testove.

- Toni nije prošao na testovima „Velikog brata“ iako je imao volju da učestvuje u šou-programu produkcije “Emotion” - rekao je tada izvor “Blica”, dok je nekadašnja velika rok zvezda naglasila da je učešće u šou-programu odbio već tri puta.

- Prvi put su me iz „Emotiona“ zvali 2009, na dan početka „Velikog brata“. Pre godinu i po dana su me ponovo zvali, a ove godine su sa mnom stupili prvi put u kontakt 16. februara. Proteklih mesec dana nekoliko puta smo se čuli. Sećam se veoma dobro imena čoveka iz produkcije „Emotion“ koji mi je rekao: ”Ajde, Toni, da zaradiš pare”. Ugovori koje učesnici potpisuju su užasni i ja sam, kad sam ih video, još uvereniji da nikada ne bih učestvovao u rialitiju. Uostalom, u tuđ lonac, novčanik i krevet ne zavirujem, pa ne želim ni da to drugi meni rade. Moja duša, osećenja i intima nisu na prodaju - ispričao je tada muzičar negirajući testiranja.

Podsetimo, kako Kurir saznaje, upućena patrola na licu mesta zatekla Miljković Snežanu, sestru od strica preminulog Miljković Velibora poznatijeg pod umetničkim imenom Toni Montano, koja je izjavila da im se nije javljao na telefon i da nije otvarao vrata stana. Angažovali su bravara koji je otvorio stan, gde je u fotelji zatečen muzičar. Na lice mesta izašla ekipa SHMP koja je konstatovala smrt. Uviđajna ekipa izvršila uviđaj i zapečatila stan. Nema tragova nasilne smrti. Telo vozilom saniteta preveženo na ISM.

