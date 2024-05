"BROD JE PRVO PREVOZNO SREDSTVO KOJE JE U POKRETU A DA NISU MOJE NOGE" Pevač se ponovo oglasio, pa spomenuo i poznatog košarkaša

Nikola Rokvić uskoro stiže na svoje odredište u manastir Svetog Nektarija Eginskog.

Pevač se nadomak cilja uključio uživo na Kurir televiziju i otkrio kako se oseća pred kraj ovog humanog hodočašća.

- Pomaže Bog i svako dobro vam želim. Evo, ja sam stigao u Atinu, hvala Bogu, idem ka Luci Pirej da se ukrcam na trajekt do ostrva Egina i onda imam tamo još nekih 5, 6 do 7 kilometara. Sad sam evo na 51. kilometru. Uz Božju pomoć i stižem do svog cilja.

A pored pevača javio se i naš proslavljeni košarkaš Miroslav Raduljica kome se Rokvić sada obratio putem Instagrama.

- Hvala dobrom domaćinu što me je dopratio do luke Pirej i u lepom razgovoru prekratio dužinu rute. Brat moj dobri! Bog neka te blagoslovi i sve tvoje - napisao je Rokvić ispod fotografije.

Pevač je potom napisao i:

- Na ovom putu imao sam dva zaveta!!! Prvi dadoh Svetom Nektariju da ću doći do Svetitelja peške a drugi je da neću ni centimetar preći u vozilu u pokretu!!! Brod je sada prvo prevozno sredstvo koje je u pokretu a da nisu moje noge. Za 31 dan. Osećaj je vanvremenski.

